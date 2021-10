Multi-Brokerage: Guidants bindet justTRADE an / Guidants-Nutzer können ab sofort auch beim Neo-Broker justTRADE handeln - ohne die Analyse- und Trading-Plattform zu verlassen.

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

München/Frankfurt a.M. (ots) -Guidants (www.guidants.com), die Online Trading-Plattform der BörseGo AG, baut ihr Angebot für ihre Anwender noch weiter aus: Ab sofort können Guidants-Nutzer beim Neo-Broker justTRADE handeln - und das direkt über die Analyse- und Trading-Plattform. Alles, was sie brauchen, ist ein Depot bei justTRADE, mit dessen Zugangsdaten sie sich direkt über Guidants einloggen. Der Datenaustausch erfolgt ausschließlich zwischen dem Broker und seinen Kunden. "Mit der BörseGo setzen wir auf einen vertrauenswürdigen und absolut erfahrenen Partner", sagt Michael B. Bußhaus, Gründer und Geschäftsführer von justTRADE. "Wir freuen uns sehr auf diese Zusammenarbeit. Die State-of-the-art-Technologie von Guidants ermöglicht es unseren Kundinnen und Kunden, nun noch einfacher ihre Investment- oder Trading-Entscheidung zu treffen und dann direkt mit ihren justTRADE-Zugangsdaten auf der Plattform zu handeln. Diese Kooperation bietet daher einen deutlichen Mehrwert für unsere Kundschaft, aber auch eine einmalige Möglichkeit für uns. Wir sind uns sicher, das Angebot der Plattform sinnvoll zu ergänzen, die Möglichkeiten für unsere Kundeninnen und Kunden zu bereichern und letztendlich auch von den stetig steigenden Tradezahlen auf Guidants zu profitieren." Die Möglichkeit über Guidants bei justTRADE zu handeln, ist ein Angebot der Guidants Trading GmbH.Handeln ohne Umwege und ZeitverlustGuidants ist vor allem dafür bekannt, dass Nutzerinnen und Nutzer die Märkte charttechnisch und fundamental beobachten, analysieren und mit einer Vielzahl an erfahrenen Börsenexperten in Echtzeit diskutieren können. Darüber hinaus können die Kunden von Guidants ihre Trading- bzw. Investmententscheidung nicht nur direkt auf der Plattform recherchieren und treffen, sondern auch direkt in die Tat umsetzen - bei einem der nun neun angeschlossenen Broker. Guidants fungiert daher mit seinem ausgereiften Frontend für seine vielen aktiven Kunden als Homebase für alles rund um Investment und Trading. Hier findet jeder die relevanten Informationen und Tools, die er oder sie braucht, um die bestmögliche Handelsentscheidung zu treffen und ausführen zu können. Mit einem Broker-Login auf Guidants ist es außerdem möglich, den aktuellen Depotstand live abzufragen.Das Multi-Brokerage-Prinzip der Plattform ermöglicht darüber hinaus den Handel bei mehreren Brokern gleichzeitig - auch direkt aus dem Chart heraus und in der Guidants App. Mehr unter www.guidants.comjustTRADE: Deutschlands Broker mit dem größten Krypto-AngebotNeben insgesamt zwölf Kryptowährungen, zu denen nicht nur die Standardwerte wie Bitcoin oder Ethereum gehören, sondern seit Kurzem auch Ethereum Classic und Dogecoin, bietet der Neo-Broker aus Frankfurt insgesamt 23 Krypto-ETPs an. Anleger können daher beispielsweise auch Short-Strategien auf Bitcoin umsetzen. justTRADE hat damit eines der umfangreichsten Angebote an physischen Kryptowerten in seinem Portfolio. "Die Kooperation mit justTRADE ist für Guidants eine echte Bereicherung. Damit erweitern wir nun unser Angebot um den Broker mit dem größten Krypto-Angebot in Deutschland. Auf die Möglichkeit, direkt über Guidants auch im Krypto-Markt aktiv zu werden, haben unsere Nutzerinnen und Nutzer lange gewartet", sagt Robert Abend, CEO der BörseGo AG. Kunden von justTRADE erwartet auch abseits des Kryptobereichs ein äußerst umfangreiches Produktangebot. Summa summarum können Anleger in rund 9.500 Aktien und ETFs/ETCs/ETPs sowie 500.000 Zertifikate investieren, wobei der Handel aller Asset-Klassen - inklusive der Kryptowerte - intuitiv und einfach über ein einziges Depot erfolgt. Weitere Informationen dazu auf www.justtrade.com. Die Konto- und Depotführung erfolgt in Kooperation mit der renommierten Sutor Bank aus Hamburg.Über die BörseGo AGDer Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Besonders bekannt ist die BörseGo AG für GodmodeTrader und Guidants. Das Portal GodmodeTrader (www.godmode-trader.de) zählt zu den reichweitenstärksten Web-Angeboten für Trading, Technische Analyse und Anlagestrategien im deutschsprachigen Raum. Guidants (www.guidants.com) ist Deutschlands führende Finanzmarktanalyse- und Multi-Brokerage-Plattform. Mehr unter www.boerse-go.agÜber justTRADEjustTRADE ist der erste deutsche Online-Broker, der seinen Kunden den Wertpapier- und Kryptohandel aus einem Depot heraus anbietet, entweder mobil über iOS und Android oder über den Desktop-Browser. Gehandelt werden können über 500.000 Wertpapiere - Aktien, ETFs, ETCs, Zertifikate, Optionsscheine und Hebelprodukte sowohl börslich über drei Börsen (LS Exchange, Quotrix und Tradegate Exchange) als auch außerbörslich über vier Handelspartner (Citi, Société Générale, UBS und Vontobel). Rund 1.500 ETFs, ETCs und ETPs von zehn Anbietern (21Shares, Amundi, DWS, iShares, GlobalX, Lyxor, Vanguard, VanEck, UBS und WisdomTree) ergänzen das Angebot. Mit der Möglichkeit, die zwölf Kryptowerte Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, EOS, Stellar, Chainlink, Uniswap, Polkadot und Dogecoin aus demselben Depot heraus zu handeln wie alle Wertpapiere, bietet justTRADE seinen Kunden ein noch nie dagewesenes Angebot in Deutschland.Pressekontakt:BörseGo AGJuliane PaulUnternehmenskommunikationBalanstr. 73, Haus 11, 3. OG, 81541 MünchenTel: 089 / 76 73 69-213, Fax: -290juliane.paul@boerse-go.de, www.boerse-go.agnewskontor - Agentur für KommunikationSascha GrundmannGraf-Adolf-Straße 20, 40212 DüsseldorfTel: +49 (0)211-863949-21sascha.grundmann@newskontor.deOriginal-Content von: BörseGo AG, übermittelt durch news aktuell