Multi-Brokerage: Guidants bindet finanzen.net zero an / Guidants-Nutzer können ab sofort direkt auf der Analyse- und Tradingplattform bei finanzen.net zero handeln

München (ots) -Guidants (www.guidants.com), die Tradingplattform der BörseGo AG, baut das Trading-Angebot für ihre Kunden noch weiter aus: Ab sofort ist der gebührenfreie Handel von über 300.000 Wertpapieren beim Online-Broker finanzen.net zero möglich - direkt auf der Plattform über eine sichere Schnittstelle zum Broker. Dienstanbieter der Handelsmöglichkeit auf Guidants mit finanzen.net zero ist die Guidants Trading GmbH.Alles, was für den Handel über Guidants nötig ist, ist ein kostenloses Depot bei finanzen.net zero, das dann mit allen bekannten Features der Plattform genutzt werden kann. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit, denn beide Produkte ergänzen sich hervorragend: 0 EUR Kosten fürs Trading und dabei ausgeklügelte Tools, die den Handel noch effizienter machen, sind ein tolles Gesamtpaket für unsere Kunden", sagt Jens Ohr, Geschäftsführer von finanzen.net zero. Die Zusammenarbeit wird zudem in der neuen Webinarreihe "Zero & friends" auf finanzen.net exklusiv vorgestellt. Dort werden den Nutzern Inhalte zum Thema Trading nähergebracht.Guidants als Rundumlösung für Aktienanalyse und TradingMit Guidants ist ein vollumfänglicher Blick in die Finanzmärkte dieser Welt möglich. Auf der Plattform sind alle relevanten Informationen und Tools vorhanden, um eine optimale Handelsentscheidung treffen und ausführen zu können: Ob charttechnisch oder fundamental, kurz-, mittel- oder langfristig - Nutzer können die Märkte auf der Plattform in Echtzeit beobachten, analysieren und darüber mit einer Vielzahl erfahrener Experten sowie der gesamten Guidants-Community diskutieren. Dabei müssen die Nutzer die Plattform an keiner Stelle verlassen. Auch das Trading selbst ist mithilfe der mittlerweile zehn angeschlossenen Broker ohne Umwege möglich. Guidants bietet beim Trading eine ausgereifte und damit sichere Benutzeroberfläche für seine aktiven Kunden.Mit dem einmaligen Multi-Brokerage-Prinzip der Plattform können Guidants-Nutzer auch bei mehreren Brokern gleichzeitig handeln. Das geht auch in der Guidants App und sogar direkt aus dem Chart heraus.Sicherheit beim Trading über GuidantsBei allen angebundenen Brokern fungiert Guidants als technischer Dienstleister und nutzt für seine Anbindungen sichere Schnittstellen. Die Eingabe der Zugangsdaten erfolgt entweder auf einer verschlüsselten Version von Guidants oder direkt beim Broker. Durch die Verschlüsselung können die Daten während der Übertragungs- bzw. Verbindungssituation nicht durch Dritte verändert, gelesen oder manipuliert werden. Mehr unter www.guidants.com.Über die BörseGo AGDer Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Besonders bekannt ist die BörseGo AG für GodmodeTrader und Guidants. Das Portal GodmodeTrader (www.godmode-trader.de) zählt zu den reichweitenstärksten Web-Angeboten für Trading, Technische Analyse und Anlagestrategien im deutschsprachigen Raum. Guidants (www.guidants.com) ist Deutschlands führende Finanzmarktanalyse- und Multi-Brokerage-Plattform. Mehr unter www.boerse-go.agÜber finanzen.net zero: Gebührenfreier Broker von Deutschlands größtem FinanzportalFinanzen.net zero bietet seinen Kunden eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche für effizientes Trading und gleichzeitig den besten Preis in Form von 0 Euro pro Order. Das Produktangebot umfasst über 6.000 Aktien, 2.000 ETFS inklusive kostenloser Sparpläne, über 4.000 Fonds und mehr als 300.000 Zertifikate von Goldman Sachs, HSBC Deutschland und HVB onemarket - alle mit wenigen Klicks handelbar. Die Depoteröffnung ist kostenlos und in wenigen Minuten online durchgeführt. Der Zugang erfolgt dann per App oder im Web.Über finanzen.net: Deutschlands größtes FinanzportalFinanzen.net ist mit monatlich mehr als 6 Mio. Unique Usern (September 2021) die größte Finanzinformationsplattform in der D-A-CH-Region. Das Portal vereint tagesaktuelle Daten zu den Entwicklungen am Finanzmarkt mit Realtime­-Push­-Kursen zu Indizes, Rohstoffen und Devisen sowie Informationen zu Aktien, Unternehmen, Zertifikaten, Fonds und zur Konjunktur. Interaktive Tools zur Chartanalyse, Musterdepots und persönliche Nachrichtenseiten machen das Angebot individualisierbar. Mehr unter www.finanzen.net/zero/.Pressekontakt:BörseGo AGJuliane PaulUnternehmenskommunikationBalanstr. 73, Haus 11, 3. OG, 81541 MünchenTel: 089 / 76 73 69-213, Fax: -290juliane.paul@boerse-go.de, www.boerse-go.agfinanzen.net.zeroKristin NigglMarketing/KommunikationGartenstraße 67, 76135 KarlsruheTel: 0171 56 45 448kristin@finanzen-zero.net, www.finanzen.net/zero/Original-Content von: BörseGo AG, übermittelt durch news aktuell