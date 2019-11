Multi-Brokerage: Guidants bindet GKFX an / Guidants-Nutzer können ab sofort auch bei GKFX handeln, ohne die Investment- und Analyseplattform zu verlassen

München (ots) - München, 18. November 2019 - Guidants (www.guidants.com), dieOnline Tradingplattform der BörseGo AG, baut ihre Multi-Brokerage-Möglichkeitennoch weiter aus: Ab sofort können Guidants-Nutzer beim Forex- und CFD-BrokerGKFX handeln, ohne dafür die Plattform zu verlassen. Alles, was sie brauchen,ist ein "FIX"-Konto bei GKFX, mit dessen Zugangsdaten sie sich über Guidantseinloggen. Der Datenaustausch erfolgt ausschließlich zwischen dem Broker undseinen Kunden. Die Möglichkeit über Guidants bei GKFX zu handeln, ist einAngebot der Guidants Trading GmbH.Handeln ohne Umwege und ZeitverlustGuidants ist vor allem dafür bekannt, dass der Nutzer die Märkte charttechnischund fundamental beobachten, analysieren und mit circa 100 Experten in Echtzeitdiskutieren kann. Seit 2015 kann die Trading- bzw. Investmententscheidung nunnicht mehr nur getroffen, sondern auch direkt in die Tat umgesetzt werden - beieinem der nun acht angeschlossenen Broker. Das Multi-Brokerage-Prinzipermöglicht darüber hinaus den Handel bei mehreren Brokern gleichzeitig. Sokönnen aktive Anleger flexibel festlegen, welche Anlageinstrumente sie beiwelchem Broker handeln möchten. Guidants wählt dann automatisch den passendenBroker aus, sobald eine Order eingeleitet wird. Mehr unter www.guidants.comÜber die BörseGo AGDer Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 gegründet und bietet Privat-und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Besonders bekannt istdie BörseGo AG für GodmodeTrader und Guidants. Das Portal GodmodeTrader(www.godmode-trader.de) zählt zu den reichweitenstärksten Web-Angeboten fürTrading, Technische Analyse und Anlagestrategien im deutschsprachigen Raum. DieInvestment- und Analyseplattform Guidants (www.guidants.com) wurde Anfang 2015in die FinTech50-Shortlist aufgenommen und gehört damit offiziell zu denvielversprechendsten europäischen Finanz- und Technologieprodukten. Mehr unterwww.boerse-go.agPressekontakt:BörseGo AGTania WenischUnternehmenskommunikationBalanstr. 73, Haus 11, 3. OG, 81541 MünchenTel: 089 / 76 73 69-133, Fax: -290tania.wenisch@boerse-go.de, www.boerse-go.agOriginal-Content von: BörseGo AG, übermittelt durch news aktuell