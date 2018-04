Die MultiCam GmbH freut sich, ihre Teilnahme an der FESPA Europe 2018 in Berlin bekannt zu geben

Mit Blick auf die Werbe- und Digitaldruck-Industrie präsentiertMultiCam sowohl mit dem neuen APEX1R als auch mit dem APEX3R, dieneueste Generation der CNC PortalfräsenButzbach, Deutschland (ots/PRNewswire) - Das Celero DigitalFinishing System wurde entwickelt, um unseren Kunden eineunvergleichliche Leistung und makellose Schnittqualität zu bieten.Durch die einzigartige Kombination von Geschwindigkeit und Präzisionerreicht der Celero mit seinen Linearmotoren eineBeschleunigungsgeschwindigkeit von 1,2 G, sowie eine maximaleVerfahrgeschwindigkeit von maximal 304 m/min. Dieses digitaleFinishing-System mit Schnittgeschwindigkeiten bis zu 89 m/minminimiert die Fertigungszeiten signifikant und hilftProduktionsgeschwindigkeiten und Arbeitsabläufe deutlich zumaximieren. Sein einzigartiger modularer Aufbau ermöglicht eineneinfachen Transport und bietet gleichzeitig einen robustenSchneidebereich für große Projekte. Der Celero verfügt außerdem überein Fördersystem zum einfachen Be- und Entladen von Material sowieautomatischen Werkzeugwechsel für Spindel und Messer.Der APEX1R wurde für den Portalfräsen-Einstieg kleiner Unternehmenentwickelt. Unsere Kunden können, Dank der der ausgereiftenKonstruktions- und Fertigungsprozesse bei MultiCam, die gleicheüberlegene Präzision, Schnittgenauigkeit und Antriebseigenschaftenerwarten die MultiCam auf dem Gebiet Schneidapplikationen heraushebt.Der APEX1R besteht aus einem robusten, einteiligen, geschweißtenStahlrahmen, einem hochfesten Portal aus Aluminium sowie gegossenenPortalstützen. Diese Kombination bildet die Grundlage für maximaleSteifigkeit und lange Lebensdauer der Anlage. Mit Spindeloptionen von2,94kW (4 PS) bis 7,36kW (10 PS) kann der APEX1R leicht in bestehendeArbeitsabläufe integriert werden. Der APEX1R wird zudem ein völligneues Messersystem mit oszillierenden und nicht-oszillierendenSchnittmöglichkeiten haben.Der APEX3R setzt neue Standards im Bereich Fräsapplikationen undbietet die perfekte Balance zwischen Leistung und Präzision. InKombination mit der EZ-Steuerungsschnittstelle von MultiCam ist derAPEX3R die wohl ausgereifteste und lukrativste CNC-Portalfräse,sowohl für Neueinsteiger als auch für erfahrene Bediener.Für Live-Demonstrationen besuchen Sie MultiCam an Stand 3.1-D50Logo -https://mma.prnewswire.com/media/640028/MultiCam_Inc_Logo.jpgPressekontakt:Für weitere Informationen zu unserem CNC-Maschinen kontaktieren SieMultiCam GmbH: Adresse: Gebrüder-Freitag-Straße 2D-35510 ButzbachTelefon: +49 (0) 6033 974 28 66E-Mail: info@multicam.deOriginal-Content von: MultiCam, übermittelt durch news aktuell