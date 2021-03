Mullen Group: Wertvolle Netzwerk-Ergänzung!

Das kanadische Speditions- und Logistikunternehmen Mullen Group Ltd. (OTC:MLLGF) gab am Montag bekannt, dass es eine Absichtserklärung zur Übernahme des kanadischen Stückgut- und Intermodalspediteurs APPS Transport Group Inc. und seiner Geschäftsbereiche APPS Cartage Inc. und APPS Cargo Terminals unterzeichnet hat. Die Parteien erwarten den Abschluss der Transaktion für den 1. Juni.

In der Ankündigung drückte Murray K. Mullen, Chairman und CEO der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung