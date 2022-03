Mullen Automotive-Aktie: Zu schön, um wahr zu sein?

Die Mullen Automotive-Aktie hat in den letzten Tagen eine atemberaubende Achterbahnfahrt hinter sich. Ende Februar verdreifachte sich der Kurs des kalifornischen E-Autobauers wie aus dem Nichts. Anfang März gab die Mullen Automotive-Aktie einen Großteil ihrer Gewinne dieser Rallye wieder ab. Gestern war die Autoaktie jedoch wieder mit fast 50 Prozent im Plus. Was erklärt diese unglaublichen Kurssprünge?

Meme Stock Trader gegen Shortseller

Mullen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung