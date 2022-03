Mullen Automotive-Aktie: Unter Druck!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Mullen Automotive-Aktie ist in der vergangenen Woche in die Konsoliderungsphase übergegangen. Die Gewinnmitnahmen sind nach dem rasanten Wachstum der letzten Wochen nur eine logische Folge. Denn allein in diesem Monat hat sich der Wert eines Anteilsscheins sich um knapp 130 Prozent erhöht. In diesem Zusammenhang darf aber nicht außer Acht gelassen werden, dass sich das Papier vor nicht allzu langer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung