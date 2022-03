Mullen Automotive-Aktie: Tesla-Killer?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Mullen Automotive, ein Hersteller von Elektrofahrzeugen mit einer winzigen Marktkapitalisierung, stößt bei Kleinanlegern weiterhin auf übergroßes Interesse in einem scheinbar nicht enden wollenden Bestreben, die nächste „Tesla-Killer“-Aktie aufzuspüren. Dieses wachsende Interesse an Mullen Automotive ist auf Reddit, der Plattform, die am meisten für die WallStreetBets-Manie des Jahres 2021 steht, deutlich sichtbar.

Mit Kursgewinnen von 375 Prozent im vergangenen Monat, also in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung