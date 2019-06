BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Übergangs-Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bundestag, Rolf Mützenich, hat ein Bekenntnis zur Fortsetzung der Großen Koalition abgelegt. "Wir werden weiter gut und vertraulich zusammen arbeiten und haben noch viel vor", sagte Mützenich den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagasusgaben) vor einer Klausurtagung der geschäftsführenden Vorstände der Koalitionsfraktionen von CDU, CSU und SPD an diesem Freitag in Berlin. Mützenich forderte einen schnelleren Ausbau des Internets in ländlichen Regionen.

Alle müssten am wirtschaftlichen Wachstum teilhaben und die Digitalisierung als Innovationsmotor im Sinne der Arbeitnehmer nutzen können. "Wir werden beraten, wie es gelingt, dass alle Regionen und alle Bürgerinnen und Bürger schnelles Internet bekommen. Die weißen Flecken auf der Landkarte müssen verschwinden", sagte Mützenich, der nach dem Rücktritt von Andrea Nahles bis auf Weiteres die SPD-Fraktion anführt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur