Mützenich ruft Wirtschaft zur Absage der Riad-Konferenz auf

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Fraktionsvize Rolf Mützenich hat die deutschen Unternehmen aufgefordert, wegen der Khashoggi-Affäre ihre Teilnahme an der Wirtschaftskonferenz in Saudi-Arabien abzusagen. "Es ist richtig, dass bereits vor einigen Tagen der deutsche Außenminister seinen geplanten Besuch in Saudi Arabien abgesagt hat", sagte Mützenich der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe). Er hätte sich gewünscht, "wenn die deutschen Wirtschaftsvertreter anlässlich dieser Entscheidung ebenfalls entsprechende Schlüsse gezogen hätten", sagte Mützenich.

Solange im Fall Khashoggi keine Klarheit bestehe, "kann ich mir eine Teilnahme hochrangiger deutscher Unternehmensvertreter bei einer internationalen Wirtschaftstagung in Saudi-Arabien nicht vorstellen", sagte der SPD-Außenpolitiker.

Foto: über dts Nachrichtenagentur