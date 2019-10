Mützenich gibt AfD Mitschuld an Antisemitismus

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich gibt der AfD eine Mitschuld am erstarkenden Antisemitismus in Deutschland. "Die AfD ist zu großen Teilen für das rechtsradikale, völkische und antisemitische Klima bestimmter Milieus mitverantwortlich", sagte er der "Welt am Sonntag". "In den Reihen der AfD lassen sich ohne Weiteres rechtsextremes Gedankengut und die Bereitschaft zur Gewalt verorten."

Distanzierungsversuche der Partei seien "schlicht nicht glaubhaft", sagte Mützenich weiter. "Solange Alexander Gaulands Begriff des `Vogelschisses` für die zwölf Jahre der Nazi-Diktatur nicht öffentlich zurückgenommen wird, so lange kann die AfD nicht erklären, sie wolle jüdisches Leben in Deutschland."

