Mützenich erwartet einheitliche Corona-Strategie von Bund und Ländern

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich erwartet nach dem Bund-Länger-Treffen an diesem Mittwoch einen weitgehend bundeseinheitlichen Rahmen für einen möglichen Weg aus der Corona-Krise.



Insbesondere eine Öffnungsstrategie sollte nach gleichen Kriterien erfolgen, sagte Mützenich am Dienstag in Berlin. Gleichzeitig räumte der Fraktionschef ein, dass in bestimmten Fällen regionale Unterschiede in Bezug auf etwa die Infektionszahlen mitunter auch verschieden zu handhaben seien. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will an diesem Mittwoch mit den Ministerpräsidenten der Länder zusammenkommen, um den weiteren Fahrplan in der Corona-Pandemie zu beraten./jrz/DP/stw