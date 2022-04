Mützenich: Deutschland unterstützt Kohle-Importstopp

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland wird dem von der EU-Kommission vorgeschlagenen Importverbot für Kohle aus Russland nach Angaben von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich zustimmen. "Wir schließen uns diesem Boykott an", sagte der Vorsitzende der größten Regierungsfraktion im Bundestag am Dienstag in Berlin. Gleichzeitig sprach er sich für die Prüfung weiterer Sanktionsmöglichkeiten aus.

Die EU-Kommission hatte zuvor als Reaktion auf die Kriegsgräuel im ukrainischen Butscha ein umfangreiches Paket mit neuen Russland-Sanktionen vorgestellt. Es beinhaltet nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen neben dem Importverbot für Kohle eine Hafensperre für russische Schiffe sowie weitere Beschränkungen für den Handel mit Russland. Ob die Sanktionen wie vorgeschlagen verhängt werden, müssen nun die 27 EU-Staaten entscheiden./mfi/DP/jha