Müttergenesungswerk: Auszeichnung für SchülerInnen im Schloss Bellevue / Schirmherrin Elke Büdenbender lobt Engagement beim Schulwettbewerb

Berlin (ots) - Jedes Jahr lobt das Müttergenesungswerk einenSchulwettbewerb anlässlich der Haus- und Straßensammlung aus. Nunfand die Siegerehrung der Gewinnerschule aus 2017 statt - mit einemtollen Rekord: Das zehnte Jahr in Folge hat das St. Anna GymnasiumWuppertal gewonnen. Mit der großartigen Summe von 9.699,87 Euro habendie Schülerinnen und Schüler bundesweit die meisten Spendengesammelt."Durch den Schulwettbewerb des Müttergenesungswerks lernen dieSchülerinnen und Schüler in hervorragender Weise bürgerschaftlichesEngagement", freut sich Elke Büdenbender, Frau des Bundespräsidentenund Schirmherrin des Müttergenesungswerks. "Das St. Anna Gymnasiumist ein tolles Vorbild auch für andere Schulen, die sich sozialengagieren möchten. Wir freuen uns, wenn sich im nächsten Jahr nochmehr Schulen dafür entscheiden, sich auf diese Weise direkt fürMütter einzusetzen."Das Engagement der Schulleitung, der Lehrerinnen und Lehrer undallen voran der Schülerinnen und Schüler am St. Anna GymnasiumWuppertal ist seit vielen Jahren ungebrochen. Möglich ist dies auchdurch die Organisation der Schulsammlung von der KAG fürMüttergenesung Köln. Marlies Gemein, Geschäftsführerin der KAG Kölnist stolz auf die Leistung der Schülerinnen und Schüler: "DieJugendlichen kennen die täglichen Belastungen von Müttern meist ausihrem eigenen Umfeld. Daher wissen sie, dass auch Mütter Hilfebrauchen. In 10 Jahren haben die Schülerinnen und Schüler über 92.000Euro für überlastete Mütter gesammelt - das ist wirklich großartig."Die Schülerinnen und Schüler des St. Anna Gymnasiums freuten sichin diesem Jahr besonders über die Einladung ins Schloss Bellevue nachBerlin, wo sie von Elke Büdenbender eine Urkunde und einen Sachpreisin Höhe von 500 Euro erhielten, den die Firma mytoys.de zu diesemAnlass gestiftet hat. Auch 2018 hat die Schule wieder fleißig Spendengesammelt - die Auszählung ist bereits in vollem Gange und dieSchülerinnen und Schüler warten gespannt auf das Ergebnis.Den MGW-Schulwettbewerb gibt es in der heutigen Form seit 2007.Die Spenden kommen Müttern und Kindern zugute, wenn sie z. B. denEigenanteil zur Kurmaßnahme und weitere Kurnebenkosten nichtaufbringen können. Zudem helfen sie bei der Finanzierung derwichtigen Informations- sowie Nachsorgearbeit.Spendenkonto:IBAN: DE13 7002 0500 0008 8555 04,BIC: BFSWDE33MUEDie Elly Heuss-Knapp-Stiftung, Deutsches Müttergenesungswerk (MGW)wurde 1950 von Elly Heuss-Knapp, der Frau des erstenBundespräsidenten, gegründet. Ziel der gemeinnützigen Stiftung istdie Gesundheit von Müttern. Inzwischen wurde die Arbeit des MGW mitder "Zustiftung Sorgearbeit" auf Väter und pflegende Angehörigeausgeweitet. Unter dem Dach des MGW arbeiten fünf Wohlfahrtsverbändebzw. deren Fachverband/Arbeitsgemeinschaft (AWO, DRK, EVA, KAG,Parität) zusammen. Besonders zeichnet sich das MGW mit demMGW-Qualitätssiegel in allen anerkannten Kliniken und durch dasKonzept der Therapeutischen Kette im MGW-Verbund aus. Diese umfasstdie kostenlose Beratung der Betroffenen bei rd. 1.200Beratungsstellen der Wohlfahrtsverbände, die Kurmaßnahme in den 74vom MGW anerkannten Kliniken und die Nachsorgeangebote vor Ort. DieStiftung steht unter der Schirmherrschaft der Frau desBundespräsidenten, Elke Büdenbender. Das Müttergenesungswerk benötigtSpenden, z.B. zur Unterstützung bedürftiger Mütter und ihrer Kinderbei der Durchführung einer Kurmaßnahme, für Beratung undNachsorgeangebote sowie für Informations- und Aufklärungsarbeit.