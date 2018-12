Mütter von Frühchen sollten ihren Instinkten vertrauen (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Um das Überleben eines Frühgeborenen zu sichern, ist eine gutemedizinische Versorgung die wichtigste Säule. Große Bedeutung hataber auch der Kontakt zur Mutter. "Natürlich braucht das KindIntensivmedizin, aber Intensivmedizin ohne mütterliche Zuwendung istnur die eine Hälfte", erklärt die Sozialpädagogin Nicola Zöllner vomFamilieNetz an der Dresdner Kinderklinik im Apothekenmagazin "Babyund Familie". Durch die dramatischen Umstände einer Frühgeburt istdie Interaktion zwischen Mutter und Kind anfangs aber oft gestört."Fast alle Frauen, die ein Kind zu früh geboren haben, kämpfen mitSchuldgefühlen." Diese machten es sehr schwer, sich dem Kind zuöffnen und unbeschwert mit ihm in Kontakt zu gehen. Experten wieZöllner helfen Betroffenen, die Schuldgefühle zu überwinden. DieSozialpädagogin betont, jede Mutter eines Frühchens sollte sichbewusst machen, dass sie am engsten mit ihrem Kind verbunden unddarum die Expertin seiner emotionalen Bedürfnisse ist. "Die Ärztesind spezialisiert in der medizinischen Versorgung, aber eine Mutterist ihrem Kind emotional nahe", so Zöllner. Die meisten Frauen hättentiefe Instinkte. "Es ist richtig, darauf zu vertrauen und selbst denMut zu haben, auf das Kind zuzugehen: es zu berühren, ihm vielleichtdie Sensoren zu wechseln, ihm etwas zu erzählen, damit es merkt, dieMama ist da, langsam eine Versorgungshandlung zu übernehmen." Dasneue "Baby und Familie"-Heft erklärt, wie Babys auf derFrühchenstation geholfen wird.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 12/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell