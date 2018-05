Mütter verdienen zum Muttertag mehr als Blumen von der Tankstelle (FOTO)

Berlin (ots) -Am Muttertag nutzen viele Familien die Gelegenheit, Mama vonHerzen Danke zu sagen. Kaum ein anderes Geschenk hat als Zeichen derWertschätzung so eine große Symbolkraft wie ein individuellerBlumenstrauß. Fleurop liefert handgebundene Blumensträuße auch lastminute - persönlich übergeben vom Floristen aus der Region.Am Sonntag, den 13. Mai ist Muttertag - und Sie haben noch keinGeschenk? Also schnell zum Supermarkt oder zur Tankstelle, um einpaar Blumen...stopp! Ihre Mutter verdient mehr als das, dennschließlich ist sie immer für Sie da und sollte mehr bekommen als einliebloses Bund Blumen von der Stange. Bei Ihrem Fleurop-Floristen ausder Region und auf fleurop.de bekommen Sie individuelle,handgefertigte Sträuße, die perfekt zu Ihrer Mutter passen. Die eineliebt edle Rosen, die andere zieht fröhliche Gerbera vor und diedritte wünscht sich exotische Blumen. So verschieden die Mütter, soverschieden die Geschmäcker. Wie das Blumenbüro Holland mit einerStudie zeigte: Lieblingsblumen lassen das Glücksgefühl bei derEmpfängerin wissenschaftlich nachweisbar um 200 Prozent steigen.*Wenn Sie also noch nicht wissen, welche Blumen Ihre Mutter bevorzugt:Es lohnt sich, nachzufragen! Ihr Fleurop-Florist vor Ort kann Ihneneinen Strauß ganz nach dem Geschmack Ihrer Mutter zusammenstellen.Und was ist persönlicher als ein Blumenstrauß mit den LieblingsblumenIhrer Mutter, in Szene gesetzt durch die Handwerkskunst einesprofessionellen Floristen?Last-Minute-Bestellung zum MuttertagSie denken erst in letzter Sekunde an den Muttertag? Kein Problem,denn bei Fleurop gehen nicht die Blumensträuße selbst auf die Reise,sondern die Blumenaufträge werden an die mehr als 6.000 regionalansässigen Partnerfloristen vermittelt. Alle deutschlandweitenBestellungen für liebevoll handgebundene Sträuße, die bis zumMuttertagssonntag, den 13. Mai 2018 um 11.00 Uhr bei Fleuropeingehen, werden garantiert noch rechtzeitig am selben Tag persönlichübergeben.Muttertagsgrüße rund um den GlobusFleurop präsentiert in der diesjährigen Muttertagskollektion 24Sträuße, die perfekt auf verschiedene Muttertypen zugeschnitten sind.Ist Ihre Mutter einfühlsam und erkennt sofort, wenn Ihnen etwas aufdem Herzen liegt? Bleibt sie entspannt, auch wenn alles drunter unddrüber geht? Ist sie eine Löwenmutter, die immer für Sie einsteht?Egal was Ihre Mutter auszeichnet - auf fleurop.de finden Sie denpassenden Strauß! So können Sie ihr eine Freude zum Muttertag machen,auch wenn Sie nicht persönlich vorbeischauen können - sogar weltweit:Das Fleurop-Interflora-Netzwerk umfasst rund 50.000 Floristen in 150Ländern.Geschenkideen zum BlumenstraußAls kleine Aufmerksamkeit zu den Blumengrüßen finden Sie auffleurop.de und in den Fachgeschäften eine Auswahl an attraktivenGeschenkideen, die Sie zum Strauß bestellen können: Wie wäre es miteiner Schachtel Lindt-Schokoladenherzen, für die Naschkatzen unterden Müttern? Oder zum Anstoßen den edlen White Secco vonSchlumberger? Eine persönliche Nachricht an Ihre Mutter können Siedank einer der Grußkarten mit farbenfrohem Blütenmotiv übermitteln.Lassen Sie Ihre Mutter wissen, dass Sie an sie denken!* Neuro-Science-Studie von Goldmedia Research im Auftrag desBlumenbüro Holland, 2016: http://ots.de/InsYTuÜber Fleurop:Fleurop steht seit über 100 Jahren dafür, Menschen weltweit mitBlumen glücklich zu machen. Im Jahr 1908 hatte der Berliner FloristMax Hübner eine geniale Idee: Bei der Übermittlung von Grüßen sollennicht die Blumen auf Reisen gehen, sondern der Auftrag an einregionales Floristikfachgeschäft vor Ort vergeben werden - dasFleurop-Prinzip war geboren. Heute überbringen rund 50.000 lokalansässige Fleurop-Partnerfloristen in 150 Ländern über 25 MillionenBlumenarrangements pro Jahr. Jeder Blumenstrauß wird vonprofessionellen Floristen in Handarbeit gefertigt und persönlich anden Empfänger überreicht. www.fleurop.de.Abdruck honorarfrei, Beleg erbetenPressekontakt:Fleurop AG - PressekontaktFrau Melanie SchindlerLindenstraße 3-4, 12207 BerlinTel.: 030/713 71-295, Fax: 030/713 83-295E-Mail: presseteam@fleurop.deWebsite: www.fleurop.deNewsroom: http://fleurop.de/newsroomTwitter: https://twitter.com/Fleurop_PresseFacebook, Instagram: @fleurop.deOriginal-Content von: Fleurop AG, übermittelt durch news aktuell