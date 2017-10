Mütter, die gründen: ambitioniert und die Familie stets im Blick

Frankfurt am Main (ots) -- Jede sechste Gründung in 2016 durch "Mompreneurs"- Branchenschwerpunkt persönliche Dienstleistungen- Gründung als Chance, Familie und Beruf zu vereinbarenDurch den Aufschwung am deutschen Arbeitsmarkt ist dieGründungstätigkeit seit ca. 15 Jahren rückläufig: Die Zahl derGründer ist von 1,5 Millionen im Jahr 2002 auf 672.000 im Jahr 2017gesunken. Der Anteil von Frauen an den Gründungen ist indesgestiegen: von 34 % im Jahr 2002 auf 40 % im vergangenen Jahr. Viervon zehn Gründerinnen haben minderjährige Kinder im Haushalt. Somitsind die so genannten "Mompreneurs" für jede sechste Gründung in 2016verantwortlich. Eine Sonderauswertung des KfW-Gründungsmonitors zeigtnun: Frauen, insbesondere Mütter, gründen anders als Männer.Ein zentrales Ergebnis: Die Vereinbarkeit von Familie und Berufist für die Gründungsaktivität von Müttern in jeder Hinsicht zentral."Einerseits entscheiden sich viele Mütter gerade wegen der zeitlichenFlexibilität für die Selbstständigkeit", sagt Dr. Jörg Zeuner,Chefvolkswirt der KfW Bankengruppe. Fast drei Viertel der Mompreneursgeben an, wegen der besseren Vereinbarkeit von Familie und Berufgegründet zu haben (72 %). "Andererseits verwerfen potenzielleMompreneurs auch überdurchschnittlich häufig ihre Gründungspläne,weil sie eine Belastung der Familie sehen. Für viele Mütter bleibenBerufstätigkeit und Kinderbetreuung eine große Herausforderung, seies in abhängiger Beschäftigung oder als Selbstständige", sagt Dr.Zeuner.Etwa ein Drittel der Mompreneurs wie auch der Gründerinnen ohneKinder startet im Vollerwerb. Doch Mompreneurs treten bei derArbeitszeit kürzer (36 vs. 50 Wochenstunden). Dies bedeutet abernicht, dass ihre Wachstumsambitionen schwächer wären - im Gegenteil:Während 9 % aller Gründerinnen angeben, deutlich wachsen zu wollen,sind es unter den Mompreneurs sogar 14 %. Sie gründen auch häufigerunter Einsatz von Mitarbeitern und/oder mit Partnern im Team (29 %vs. 23 %).Mompreneurs haben einen klaren Branchenschwerpunkt: Sie sindbesonders stark auf persönliche Dienstleistungen konzentriert (45 %).Hierzu gehören neben Gastronomie- und Gesundheitsdienstleistungen z.B. auch häusliche Betreuungsangebote, die die Vereinbarkeit vonFamilie und Beruf erleichtern und von Mompreneursüberdurchschnittlich oft angeboten werden. Der Anteil von digitalenGründungen ist mit 13 % auffällig gering (insgesamt ca. 20 %). Dieshängt mit der Art der Berufsausbildung zusammen: Von den Mompreneursmit Hochschulabschluss haben nur 7 % einen MINT-Abschluss (gegenüber33 % aller Gründer bzw. 17 % der Gründerinnen ohne Kinder).Bei der Finanzierung der Gründungsprojekte zeigen sichUnterschiede hauptsächlich zwischen Gründerinnen und Gründern - obKinder im Haushalt sind, ist weniger relevant. Aufgrund der Branchen-und Größenunterschiede setzen Männer häufiger Finanzmittel ein alsFrauen und im Durchschnitt auch höhere Beträge. Mütter unterscheidensich hier kaum von anderen Gründerinnen, abgesehen von derZusammensetzung der externen Finanzierungsquellen: Mompreneurs sinddie Gruppe unter den Gründern, die am häufigsten Förderdarlehen undZuschüsse der Bundesagentur für Arbeit verwendet."Mütter, die gründen, haben die Familie stets im Blick, sind abernicht weniger ambitioniert in ihrem Unternehmertum. Sie setzen sichzwar Grenzen bei den Wochenstunden, gründen dafür häufiger mitpersoneller Verstärkung und wissen finanzielle Förderangebote zunutzen", sagt Dr. Zeuner.Hinweis:Den Fokus Volkswirtschaft Nr. 184 "Gründen mit Kindern -Mompreneurs bringen Familie und Beruf unter einen Hut" finden Sieunter: https://www.kfw.de/KfW-Konzern/KfW-Research/Mompreneurs.htmlPressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Sonja Höpfner,Tel. +49 (0)69 7431 4306, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Sonja.Hoepfner@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell