Münzhandelshaus MDM wird Sporthilfe-Benefizpartner

Frankfurt am Main (ots) - Das Münzhandelshaus MDM aus Braunschweigstartet rund um die offizielle 20-Euro-Münze der BundesrepublikDeutschland, die im Mai vom Bundesministerium der Finanzen zum50-jährigen Jubiläum der Deutschen Sporthilfe herausgegeben wird, einbesonderes Förder-Engagement. MDM wird als weltweite Neuheit dieerste Benefiz-Münze mit Wohltätigkeitsring zum Preis von 22 Euroauflegen, 2 Euro fließen an die Sporthilfe als Benefiz-Erlös. ZumSporthilfe-Jubiläum sind zudem eine offizielle Kollektion undSammlung von Münzen bzw. Medaillen in Planung, welche auch die "Hallof Fame des deutschen Sports" umfassen soll, die aktuell 104Mitglieder hat."Wir sehen Spitzensportler als Vorbilder, unterstützen dieAthletenförderung der Deutschen Sporthilfe schon seit langem ausÜberzeugung und wollen die Stiftung in ihrem Jubiläumsjahr mit einerBenefiz-Partnerschaft zusätzlich unterstützen", sagt Richard Borek,seit 1985 Mitglied im Sporthilfe-Kuratorium und Gründer der MDMMünzhandelsgesellschaft mbH & Co KG Deutsche Münze. MDM ist alsgrößtes Münzhandelshaus der Welt mit über einer Million KundenPartner der wichtigsten deutschen und internationalenMünzprägestätten und Finanzministerien. In Deutschland ist MDM u.a.auch Partner des DFB und der deutschen Olympiamannschaft."Wir freuen uns über diese Initiative unseres langjährigenKurators Richard Borek, den zahlreichen Münzsammlern und Sportfans zuunserem 50.Jubiläum ein besonderes Angebot zu unterbreiten, mit demwir die Förderung junger Talente weiter anschieben können," sagt Dr.Michael Ilgner, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Sporthilfe, zurZusammenarbeit. Die 20-Euro-Münze "50 Jahre Deutsche Sporthilfe"erscheint am 4. Mai 2017.Die Münzansicht steht hier zum Download bereit:Vorderseite:https://www.sporthilfe.de/upload/2_E_Sporthilfe_VS_53651.jpgRückseite:https://www.sporthilfe.de/upload/2_5_E_Sporthilfe_RS_53652.jpg"Nationale Förderer" sind Deutsche Lufthansa, Mercedes-Benz,Deutsche Bank, Deutsche Telekom und Deutsche Post. Sie unterstützendie Stiftung Deutsche Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnenund Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung inherausragender Weise.