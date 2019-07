Münzen und Scheine stehen bei Geschäftsreisenden weiterhin hoch im Kurs (FOTO)

Berlin (ots) -Mobiles Bezahlen ist aber auf dem VormarschJeder zweite Geschäftsreisende zahlt Rechnungen unterwegsweiterhin bar. Digitale Optionen sind dagegen noch eherZukunftsmusik. Ein Grund: Vier von zehn Dienstreisenden haben derzeitnoch wenig oder gar kein Vertrauen in die virtuellenBezahlmöglichkeiten per Smartphone. Das sind die Ergebnisse deraktuellen Studie "Chefsache Business Travel 2019", einer Initiativevon Travel Management Companies im Deutschen Reiseverband (DRV).Die Liebe der Deutschen zum Bargeld ist ungebrochen: 50 Prozentder Geschäftsreisenden zahlen unterwegs weiterhin mit Münzen undScheinen. Ebenfalls die Hälfte der Befragten nutzt aber auch dieeigene oder die Firmen-Kreditkarte. 46 Prozent nutzen für denBezahlvorgang die EC-Karte und 45 Prozent lassen sich eine Rechnungschicken.Lediglich 17 Prozent begleichen Ausgaben während der Reise aktuellmit mobilen Endgeräten - etwa per Apple oder Google Pay. DieBerührungsängste mit der neuen Technologie scheinen dabei noch großzu sein: Immerhin fast 40 Prozent der Dienstreisenden haben derzeitwenig oder gar kein Vertrauen in die virtuellen Bezahlmöglichkeitenper Smartphone. Die Akzeptanz von Paypal und anderenOnlinezahlungsoptionen ist hingegen mit nur 20 Prozent Skeptikernschon höher. Selbst der gängigen Kreditkarte misstrauen noch elfProzent der geschäftlich Reisenden.Die Zukunft ist mobil - auch beim BezahlenAllerdings geht der Trend in Richtung "Mobile Payment": Künftigmöchte fast jeder Dritte häufiger auf diese Art seine Ausgabenwährend der Reise begleichen. Besonders die nachwachsendenGenerationen stehen den neuen Methoden dabei deutlichaufgeschlossener gegenüber: Immerhin jeder Fünfte der 18- bis39-Jährigen nutzt bereits mobile Bezahlmethoden, von den älteren sinddies lediglich elf Prozent. "Die jüngeren Reisenden haben schon jetztdie Vorzüge des Mobile Payment erkannt. Vor allem die Schnelligkeitund Einfachheit der Zahlmethode ist dabei entscheidend", sagtKatharina Turlo, Senior Director Customer Management DACH bei CWT,einer Travel Management Company der DRV-Initiative Chefsache BusinessTravel. "Das Vertrauen in die neuen Zahlmethoden wird mit weiterenAngeboten stetig wachsen - besonders wenn die Angebote in Richtlinienund Reiseprozesse der Unternehmen integriert werden."Zur Studie "Chefsache Business Travel 2019"Die Studie "Chefsache Business Travel 2019" wurde im Auftrag desDeutschen Reiseverbands (DRV) durchgeführt. 100 Geschäftsführer, dieselbst regelmäßig auf Geschäftsreisen sind, sowie 100geschäftsreisende Führungs- und Fachkräfte aus Unternehmen ab 250Mitarbeitern wurden dafür über ein Online-Panel zum ThemaGeschäftsreisen befragt. Die Daten wurden im März 2019 vomdurchführenden Marktforschungsinstitut mo'web erhoben.Über die Kampagne "Chefsache Business Travel"Auf Geschäftsreisen setzen Unternehmen ihre wichtigste Ressourceein: den hochqualifizierten Mitarbeiter. Knapp 90 Prozent schickenihre Mitarbeiter mit dem Ziel auf Reisen, Geschäftsabschlüsse unterDach und Fach zu bringen oder zumindest vorzubereiten. Dereffizienten Gestaltung von Geschäftsreisen im Unternehmen misst dieChefetage jedoch trotzdem oft keine strategische Bedeutung zu. Dabeiwird diese Aufgabe immer komplexer. Nicht nur Kosten, sondern auchandere Kriterien wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder Sicherheit giltes zu beachten.Pressekontakt:Kerstin Heinen, Dr. Ellen Madeker, PressesprecherinnenTelefon: (030) 2 84 06-15, E-Mail: presse@drv.deFür den Inhalt verantwortlich: Torsten Schäfer, Leiter KommunikationOriginal-Content von: DRV Deutscher Reiseverband e.V., übermittelt durch news aktuell