Münz: Gleichzeitiges Bekenntnis zum Islam und zu den Werten unseres Landes nicht vorstellbar

Berlin (ots) - Der Unions-Fraktionsvorsitzende hält es fürmöglich, dass ein Muslim für die CDU/CSU Kanzler werden kann. Dazuerklärt der Volker Münz, der kirchenpolitische Sprecher derAfD-Bundestagsfraktion:"Diese Vorstellung von Herrn Brinkhaus ist konsequent. Denn manfragt sich schon lange, warum die CDU noch das C im Namen führt. DieCDU und die CSU haben eine millionenfache muslimische Zuwanderungnach Deutschland zugelassen. Nicht nur der ehemalige BundespräsidentWulff, sondern auch die Kanzlerin und andere CDU-Vertreter sagen,dass der Islam zu Deutschland gehört. Die CDU sollte ehrlicherweisedas C im Namen aufgeben, auch weil sie zum Beispiel jüngst dieAufweichung des Werbeverbotes für Abtreibungen mit beschlossen hat.Natürlich könnte ein Muslim auf demokratischem Wege Kanzlerwerden. Es stellt sich aber die Frage, ob jemand, der sich zum Islambekennt, sich gleichzeitig glaubhaft zu unserem Grundgesetz und zuden Werten unseres Landes bekennen kann. Dies kann ich mir nichtvorstellen.Denn die Werte und die Rechtsordnung basieren in Deutschland undin Europa auf der christlich-abendländischen Kultur. Der zentraleWert der Menschenwürde resultiert aus der jüdisch-christlichenVorstellung vom Menschen als Ebenbild Gottes. Dieses Menschenbildkennt der Islam nicht. Daher haben die islamischen Staaten dieUN-Erklärung der Menschenrechte nicht akzeptiert. Für sie stehen derKoran und die Scharia über den weltlichen Gesetzen."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell