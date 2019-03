Müntefering warnt SPD vor Ausstieg aus der Regierung

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Der frühere Vizekanzler und BundesarbeitsministerFranz Müntefering (SPD) hat am Mittwoch seine Partei vor einemAusstieg aus der Großen Koalition gewarnt."Wenn man etwas bewirken will, dann ist das leichter in derRegierung", sagte der SPD-Politiker in der rbb-Fernsehsendung "Talkaus Berlin". Nach derzeitiger Lage könne es für die Sozialdemokratenin der Opposition lange dauern, sich neu aufzubauen und Vertrauen zugewinnen. "Und deshalb sollte man nicht leichtfertig da rausgehen",sagte Müntefering im Gespräch mit Jörg Thadeusz."Im Zweifelsfalle kann man für die Menschen immer leichter etwastun, wenn man in der Regierung ist, als wenn man in der Oppositionist und die Regierung nur kritisieren kann", erklärte Müntefering.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgTalk aus BerlinAnsprechpartnerTel.: +49 (0)30 979 93-24501https://www.rbb-online.de/talkausberlin/Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell