Müntefering sieht Zukunft der SPD positiv

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige SPD-Chef Franz Müntefering blickt optimistisch in die Zukunft seiner Partei. "Ich bin zuversichtlich, dass wir genug Inhalte haben, mit denen wir die Menschen auch erreichen können, aber es ist schon eine große Anstrengung, in der wir stecken, denn die Bedingungen verändern sich", sagte der Politiker am Donnerstag im Deutschlandfunk. Die SPD müsse mit der Zeit gehen und ebenfalls müssten ihre Botschaften die Menschen erreichen.

Müntefering nahm auch Bezug auf die Demokratie und kritisierte "neue Parteien". Diese legten nicht mehr so großen Wert auf Demokratie und auf die Freiheit des Einzelnen, sondern sie versuchten, "den Wohlstand zu mehren und zu bessern und den Menschen einzureden, gleichzeitig kann das mit der Demokratie und mit den Menschenrechten aber auch ein bisschen reduziert werden". Das könnten Sozialdemokraten nicht mitmachen, so Müntefering weiter. Bis zum ersten September läuft die Frist zur Bewerbung für die SPD-Spitze. Müntefering blickt dabei zuversichtlich in die Zukunft. Er könne sich eine Doppelspitze aus Mann und Frau vorstellen, sagte der SPD-Politiker. Andrea Nahles war Anfang Juni als SPD-Parteivorsitzende zurückgetreten. Kurz darauf hatte sie auch ihren Fraktionsvorsitz abgegeben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur