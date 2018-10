Im Münsterland wird NRW-weit am meisten gebaut / Aachen/Eifel, Rheinland und OWL ebenfalls überdurchschnittlich beim Wohnungsbau (FOTO)

Münster (ots) -Gut 45.000 neue Wohnungen (ohne Wohnheime) sind 2017 inNordrhein-Westfalen gebaut worden, im laufenden Jahr werden esvermutlich kaum mehr. Gebraucht werden nach übereinstimmender Meinungder großen Marktforschungsinstitute mindestens 75.000 pro Jahr. DieBauintensität, also die neuen Wohnungen pro tausend Einwohner,verteilt sich dabei sehr unterschiedlich über die Regionen, hat dieLBS auf Basis der NRW IT-Zahlen errechnet.Am meisten gebaut wurde im Münsterland mit 4,6 Wohnungen pro 1.000Einwohner, gefolgt von den Regionen Aachen/Eifel (3,4), Rheinland(3,0) und Ostwestfalen-Lippe (2,9). Genau im NRW-Schnitt von 2,5Wohnungen liegt der Niederrhein. Im Bergischen Land sowie imRuhrgebiet sind die Werte mit 1,7 unterdurchschnittlich. Schlusslichtbilden das Sieger- und Sauerland mit 1,5 Wohnungen.Auch innerhalb der Regionen ergeben sich große Unterschiede beider Bautätigkeit.In der Region Aachen/Eifel gibt es in Langerwehe (7,9), Gangelt(7,5), Erkelenz (7,5), Kreuzau (7,2) und Aldenhoven (7,2) besondersregen Baustellenbetrieb, meldet die LBS. Diese fünf Orte bauen mehrals doppelt so viele neue Wohnungen pro tausend Einwohner wie derRest der Region (3,4). In Aachen liegt der Wert mit 2,2 weit unterdem Schnitt, Schlusslicht bildet Heimbach mit 0,5 Wohnungen.Im Bergischen Land bilden Bergisch Gladbach (3,9), Leichlingen(3,8), Hilden (3,7), Hückeswagen (3,4) und Haan (3,3) die Spitze desWohnungsbaus. Der Durchschnitt der Region liegt bei 1,7, hat die LBSerrechnet. Wuppertal kommt auf 0,6 Wohnungen, Schlusslichter sindRösrath (0,3), Radevormwald (0,3) und Erkrath (0,2).Im Münsterland sind Nordkirchen (11,1), Wadersloh (10,5) undSaerbeck (10,2) die Champions im Wohnungsbau. Münster liegt mit 4,6Wohnungen je tausend Einwohner genau im Schnitt der Region, meldetdie LBS. Schlusslichter sind Schöppingen (1,3), Velen (1,1) undIsselburg (0,5).Am Niederrhein führen Kerken (7,2), Meerbusch (6,5), Weeze (6,4)und Kleve (6,4) den Wohnungsbau an. Der Durchschnitt der Region liegtbei 2,5 neuen Wohnungen pro tausend Einwohner, hat die LBS errechnet.Am Ende der diesjährigen Tabelle liegen Issum, Alpen und Hünxe mitjeweils 0,2.In Ostwestfalen-Lippe ist der Wohnungsbau besonders stark in BadLippspringe (8,0), Rheda-Wiedenbrück (5,6) und SchloßHolte-Stukenbrock (5,3). Den Durchschnitt der Region hat die LBS mit2,9 Wohnungen je tausend Einwohner errechnet. Am geringsten ist dieBautätigkeit in Lüdge und Spenge (jeweils 0,5) sowie in Beverungen(0,2) und Schieder-Schwalenberg (0,1).Im Rheinland führen Swisttal (5,8), Bergheim (4,6) sowie Siegburgund Elsdorf (je 4,5) den Wohnungsbau an. Der Durchschnitt der Regionliegt nach Angaben der LBS bei 3,0 Wohnungen je tausend Einwohner.Düsseldorf (4,2) und Bonn (4,0) bauen überdurchschnittlich, Köln(1,9), Wesseling (1,6) und Brühl (1,2) liegen am Tabellenende.Im Ruhrgebiet liegen Breckerfeld (4,8), Haltern (4,2) und Datteln(4,0) an der Spitze des Wohnungsbaus. Dortmund (2,5) und Essen (1,8)bauen ebenfalls mehr als der Durchschnitt, der nach Berechnungen derLBS bei 1,7 Wohnungen je tausend Einwohner liegt. Bochum (1,4) undDuisburg (1,2) liegen darunter, Schlusslichter sind Kamen (0,4) undOer-Erkenschwick (0,2).Am baufreudigsten im Sieger- und Sauerland sind die GemeindenFreudenberg (5,6), Netphen (3,6) sowie Drolshagen und Winterberg mitjeweils 3,5 Wohnungen je tausend Einwohner. Den Durchschnitt derRegion hat die LBS mit 1,5 errechnet. Am Ende der Skala liegenMeinerzhagen und Herscheid (jeweils 0,3), Altena (0,2) und Halver(0,1).Eine Übersicht über die Bauintensität aller NRW-Orte ist unterlbs-presse.nrw/bauintensitaet im Internet zu finden.Pressekontakt:Dr. Christian SchröderUnternehmenskommunikationHimmelreichallee 4048130 MünsterTel. 0251/412 5125Mobil 0171/76 110 93christian.schroeder@lbswest.deOriginal-Content von: LBS West, übermittelt durch news aktuell