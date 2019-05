Im Münsterland werden 10.000 neue Wohnungen gebraucht - jedes Jahr / Wohnungsmarktreport des Pestel-Instituts: Erstmals belastbare Zahlen für das gesamte Münsterland

Münster (ots) - Ob Einfamilienhaus, Single- oder barrierefreieWohnungen: Der dringende Bedarf an Wohnraum ist im Münsterlandüberall zu spüren. Gut 13.000 Wohnungen sind in den letzten Jahren zuwenig gebaut worden, hat das auf die Wohnungsmarktforschungspezialisierte Pestel-Institut in einer aktuellen Untersuchungfestgestellt. Für die Zukunft haben die Experten den Wohnungsbedarffür verschiedene Entwicklungen der Bevölkerungsentwicklungprognostiziert. Das Ergebnis: In den nächsten Jahren muss mehr gebautwerden - für die jetzige Bevölkerung und für Fachkräfte vonaußerhalb, die in den Unternehmen schon jetzt fehlen."Beim Thema ´Wohnungsmarkt´ konzentriert sich die Diskussion meisteinseitig auf die Metropolen", stellt Uwe Schramm, Sprecher derWohnraumoffensive Münsterland, fest. "Doch auch im Münsterland istder Wohnungsmarkt inzwischen sehr eng." In allen Segmenten - vonEin-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern über Wohnungen mit besonderenAnforderungen wie Barrierefreiheit oder für einkommensschwacheMenschen - besteht Bedarf. Wie genau sich dieser in den jeweiligenStädten und Gemeinden und auf Ebene der Kreise und der kreisfreienStadt Münster darstellt, hat das Pestel-Institut jetzt untersucht.Beauftragt hat die Studie "Gut Wohnen im Münsterland - eineMacher-Region mit enormem Potenzial" die "WohnraumoffensiveMünsterland", ein Zusammenschluss von WohnBau Unternehmensgruppe,Sparkassen der Region, der Stadt Münster und der Kreise Borken,Coesfeld, Steinfurt und Warendorf sowie weiteren Akteuren aus derRegion.Münsterland wächst weiter, Bauland darf keine Mangelware bleibenErgebnis: Der positive Trend bei der Einwohnerentwicklung wird inder Region mit insgesamt 1,6 Millionen Menschen auch in Zukunftanhalten. Der Wohnungsbedarf der kommenden Jahre liege jedochdeutlich oberhalb der aktuellen Bautätigkeit, auch weil dasWohnungsdefizit abgebaut werden muss, heißt es in der Studie. DerMangel hat aber auch im Münsterland verschiedene Facetten. Neben demrein quantitativen Defizit zeigen sich auch qualitative Defizite."Mit Blick auf die alternde Gesellschaft und die Umsetzung der vonder Bundesregierung unterzeichneten UN-Behindertenrechtskonventionbeim Wohnen fehlen in den untersuchten Kommunen barrierearme undbarrierefreie Wohnungen", hebt Pestel-Studienleiter Matthias Güntherhervor.Mangelware "Bauland""Die Ergebnisse der Studie belegen, wie exzellent sich dasMünsterland wirtschaftlich und demografisch entwickelt. Insofern istes fahrlässig und an der Realität vorbei zu sagen, dass wir alsRegion keinen Wohnungsneubau benötigen. Das Gegenteil ist der Fall.Wir schrumpfen nicht. Das einzige, was schrumpft, ist das verfügbareBauland", sagt Uwe Schramm, Vorstandsvorsitzender der WohnBauUnternehmensgruppe, die mit über 5.000 bewirtschafteten - und 400 neugebauten Wohnungen allein in 2019 einen der größeren Wohnungsanbieterin der Region darstellt. "In vielen Rathäusern stapeln sich dieBaulandanfragen für das im Münsterland beliebte Einfamilienhaus, dienicht befriedigt werden können. Es stimmt eben nicht, dass es allejungen und gut ausgebildeten Menschen in die Großstädte zieht. Dortwerden sie aber hingehen, wenn wir ihnen hier kein attraktivesWohnraumangebot machen können", fasst Schramm die Wechselwirkungzwischen Wirtschaftswachstum und Wohnraumentwicklung für die Regionzusammen.Auch im Münsterland fehlen kleine WohnungenDie weiter voranschreitende Zunahme der Single-Haushalte treffezudem auf einen sich nur langsam verändernden Wohnungsbestand. Alleinim Zeitraum 1995 bis 2017 sank im Münsterland die durchschnittlichePersonenzahl pro Haushalt nach Berechnungen von Pestel von 2,71 auf2,26 Personen. Die kleineren Haushaltsgrößen schlagen sich längst inder Nachfrage nieder: "Den stärksten Druck im Markt sehen wir bei derWohnBau bei kleinen, barrierefreien und bezahlbaren Wohnungen. 70Prozent unserer Mietinteressenten sind Ein- undZwei-Personen-Haushalte", bestätigt Initiativ-Sprecher Schramm diePestel-Ergebnisse. Jeder zweite Nachfrager in NRW bekomme einenWohnberechtigungsschein, im Seniorenbereich sind es rund 80 Prozent.Als Single liegt die Einkommensgrenze bei 30.000 Euro, bei Familienmit zwei Kindern bei rund 55.000 Euro. "Die Zahl der einkommensarmenHaushalte ist im Münsterland zwar vergleichsweise niedrig. Trotzdemwird die Verfügbarkeit von Wohnungen für Haushalte, die sich nichtselbst am Markt versorgen können, angesichts des vorhandenenWohnungsdefizits und der Einkommensstagnation bei einem Teil derHaushalte auch in der an sich recht wohlhabenden Region ein wichtigesThema bleiben", unterstreicht Pestel-Mann Günther.Preisentwicklung: Spürbare Zuwächse in allen Regionen desMünsterlandesDas belegt die Pestel-Studie eindeutig: Die Preise für Bauland,Wohngebäude und Wohnungsmieten sind seit 2011 im Münsterland aufbreiter Front gestiegen, wenn auch moderater als in den größtenStädten Deutschlands. Allerdings verraten die Durchschnittswertenaturgemäß nicht, wie sich die 67 untersuchten Städte und Kommunen imEinzelnen entwickelt haben. Bemerkenswert ist, dass die Zuwachsratensowohl bei den Grundstücken als auch den Mieten überwiegend imzweistelligen Prozentbereich lagen. Preisrückgänge - wie vielenländlichen Regionen in der aktuellen Diskussion häufig unterstellt -gab es bi s auf eine Ausnahme gar nicht.Bauland: Hohe Nachfrage lässt Bodenpreise steigenFührend beim Preisniveau für Grundstücke und Wohnraum ist - wenigüberraschend - die 313.000-Einwohner-Stadt Münster. Allein dieBodenpreise sind in der westfälischen Radlerhochburg zwischen 2011und 2017 von 290 Euro pro Quadratmeter auf 450 Euro angestiegen, waseinem Zuwachs von 55,2 Prozent entspricht. Aber auch die anderenMünsterlandregionen entwickelten sich dynamisch. In mehr als derHälfte der untersuchten Kommunen (36 von 67) erhöhten sich dieBodenpreise sogar im zweistelligen Prozentbereich. In der StadtWarendorf (Kreis Warendorf) lag das Plus bei 52,2 Prozent (von 138auf 210 Euro pro Quadratmeter), in Ochtrup (Kreis Steinfurt) bei 35,3Prozent (85 auf 115 Euro), in Telgte (Kreis Warendorf) bei 38,7Prozent (von 173 auf 240 Euro) in der Stadt Coesfeld (Kreis Coesfeld)bei 26,7 Prozent (150 auf 190 Euro) und in Stadtlohn(Kreis Borken)bei 21,7 Prozent (115 auf 140 Euro). Das günstigste Bauland gab es2017 in Hörstel (Kreis Steinfurt), wo ein Quadratmeter Bauland Ende2017 für 55 Euro zu bekommen war. "Gerade Einfamilienhausgrundstückesind ein qualitativer Standortfaktor für die Personalrekrutierung derlokalen Wirtschaft. Aufgrund des knappen Angebotes rennen die Preiseden Einkommen davon, wenn überhaupt etwas zu bekommen ist ", sagt UweSchramm.Münsterland-Mieter müssen tiefer in die Tasche greifenAuch bei den Mieten dominieren Zuwächse im zweistelligenProzentbereich (in 57 von 67 Teilmärkten). KostspieligsteMieterstadt der Region ist und bleibt Münster, wobei die Haushalte imUntersuchungszeitraum einen kräftigen Preisanstieg hinnehmen mussten:Die Quadratmeterpreise für Wohnungen erhöhten sich zwischen 2011 und2017 um 17,3 Prozent, und zwar von 7,84 Euro pro Quadratmeter imMonat kalt auf 9,20 Euro. Die höchsten prozentualen Preissteigerungenmussten jedoch auch die Mieterhaushalte in Beelen im Kreis Warendorf(Plus 26,6 Prozent von 4,55 auf 5,76 Euro pro Quadratmeter),Schöppingen im Kreis Borken (Plus 26,5 Prozent von 4,75 Euro auf 6,01Euro), Lotte im Kreis Steinfurt (Plus 25,6 Prozent von 5,07 Euro auf6,37 Euro) und Billerbeck im Kreis Coesfeld (Plus 20,5 Prozent von5,32 Euro auf 6,41 Euro) hinnehmen. Die preisgünstigsten Wohnungenfindet man in Enningerloh (Kreis Warendorf) mit Mieten von 5,45 Europro Quadratmeter und Monat.Eine Willkommenskultur für PrivatinvestorenNicht zuletzt stellt die Wohnungsnot in Münster auch einwirtschaftliches Risiko für die Region dar: "Die Unternehmen habeneinen hohen Bedarf an Fachkräften von außerhalb", so Heinrich-GeorgKrumme, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Westmünsterland undVize-Präsident der Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen, undfügt hinzu: "Das Münsterland ist eine Boom-Region. Damit das sobleibt, müssen die dringend benötigten Fachkräfte auch hier wohnenkönnen." So stehe zu befürchten, dass mangels bezahlbarer WohnungenZuzüge ausbleiben und somit sehr schnell auch die wirtschaftlicheEntwicklung beeinträchtigt wird. Jörg Münning, Vorstandsvorsitzenderder LBS West, lenkt vor diesem Hintergrund den Blick auf diePrivatinvestoren: "Der Schlüssel zur Lösung der Wohnungsnot liegt inprivater Hand", sagt er und spielt dabei auf die Tatsache an, dassvier von fünf Wohnungen in Deutschland von den Eigentümern selbstbewohnt oder von Privatpersonen vermietet werden. "Für diesePrivatinvestoren brauchen wir eine Willkommenskultur bei Politik undGemeinden", so Münning. Zum einen müsse auch die künftige Generationdie Chance bekommen, genügend Eigenkapital für den Erwerb der eigenenvier Wände anzusparen. Zum anderen dürften die privaten Vermieternicht in einen Topf geworfen werden mit internationalenFinanzinvestoren: "Aus unserer aktuellen Modernisierungsumfragewissen wir, dass die große Mehrheit der Mieter ihrem privatenVermieter bescheinigen, dass dieser Haus und Wohnung sehr wohl inSchuss halte", unterstreicht Münning.Über die "Wohnraumoffensive Münsterland"Die "Wohnraumoffensive Münsterland" vertritt dieWohnungsmarktregion Münsterland mit den Kreisen Borken, Coesfeld,Steinfurt, Warendorf sowie der Stadt Münster. Das Marktgebiet umfasst66 Kommunen mit rund 1,6 Millionen Einwohnern und repräsentiert vonder Einwohnerzahl her einen Markt der Größe Kölns. Auftraggeber derStudie sind die WohnBau Unternehmensgruppe, die SparkasseWestmünsterland, die Kreissparkasse Steinfurt, der Kreis Warendorfund die Stadt Münster. 