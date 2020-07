Münsterländische Bank: Stiftungsfonds R – Möglichst breite Streuung und systematisches Risikomanagement

Fondsprofil

In einem mehrstufigen Auswahlprozess wird ein Anlageuniversum mit knapp 2.400 Titeln aus Europa und Nordamerika durchleuchtet. Aktien aus diesen Regionen bieten qualitativ die besten Prognosedaten. Neben der quantitativen Prüfung erfolgt im Anschluss eine qualitative Auswahl. Unser spezielles Verfahren führt am Ende zu einem Portfolio von rd. 20 dividendenstarken Qualitätswerten. Grundsätzlich wird in ein konservatives und transparentes Portfolio investiert und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung