Düsseldorf (ots) -Das Bundesverfassungsgericht hat am 6. April 2018 in einerPressemitteilung (abrufbar unter https://bit.ly/kbl-bv1) bekanntgegeben, dass der erste Senat am Mittwoch, den 16. Mai 2018, sowie amDonnerstag, den 17. Mai 2018, über drei Verfassungsbeschwerden gegendie Erhebung des Rundfunkbeitrags im privaten Bereich und über eineVerfassungsbeschwerde gegen die Erhebung des Rundfunkbeitrags fürBetriebsstätten verhandeln wird.Unter den drei zu verhandelnden Verfassungsbeschwerden gegen dieErhebung des Rundfunkbeitrags im privaten Bereich befinden sich zweivon der Koblenzer - Kanzlei für Steuerrecht vertreteneBeschwerdeverfahren (1 BvR 745/17 sowie 1 BvR 981/17), in welcheninsbesondere die formelle Verfassungswidrigkeit des Rundfunkbeitragsgeltend gemacht wird. Da der Rundfunkbeitrag abgabenrechtlich nichtals nichtsteuerliche Abgabe, sondern vielmehr als Steuer zuqualifizieren ist, fehlt es an der Gesetzgebungskompetenz der Länderfür seine Erhebung. Ungeachtet dessen kommt hinzu, dass derRundfunkbeitrag auch als nichtsteuerliche Abgabe verfassungsrechtlichvor allem deshalb nicht zu rechtfertigen wäre, weil die durch denRundfunkbeitrag abzugeltende Möglichkeit der Rundfunknutzung keinenwohnungsbezogenen und individuell zurechenbaren Vorteil darstellt,zumal auch die Anknüpfung der Abgabepflicht an das Innehaben einerWohnung die Grenzen zulässiger Typisierung überschreitet. Gerügt wirddarüber hinaus u.a. auch eine Verletzung der Vorlagepflicht aus Art.267 Abs. 3 AEUV durch das Bundesverwaltungsgericht, welches alsletztinstanzliches Gericht unrechtmäßig von einer Vorlage an denEuropäischen Gerichtshof abgesehen hat. Da die staatsvertraglichenRegelungen durch den Wechsel von der Rundfunkgebühr (Anknüpfung derAbgabepflicht an das Bereithalten eines Empfangsgeräts) zumRundfunkbeitrag (Anknüpfung der Abgabepflicht an das Innehaben einerWohnung oder einer Betriebsstätte) geändert wurden, hätte derGesetzgeber diese Änderung entsprechend der beihilferechtlichenRegelungen in Art. 108 Abs. 3 AEUV zuvor durch die EuropäischeKommission genehmigen lassen müssen. Zur Wahrung des aus Art. 101Abs. 1 Satz 2 GG folgenden Rechts auf den gesetzlichen Richter wäredas Bundesverwaltungsgericht daher verpflichtet gewesen, demEuropäischen Gerichtshof die Frage vorzulegen, ob für die Einführungdes Rundfunkbeitrags eine solche Notifizierungspflicht bestand.Sollte das Bundesverfassungsgericht die Verfassungswidrigkeit desRundfunkbeitrags feststellen, wird es angesichts der erheblichenfinanziellen Auswirkungen mit großer Wahrscheinlichkeit nicht seineNichtigkeit, sondern lediglich seine Unvereinbarkeit mit demGrundgesetz aussprechen und den Gesetzgeber unter Anordnung einerbefristeten Weitergeltung der verfassungswidrigen Normen zu einerNeuregelung verpflichten.