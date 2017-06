Münchner Rück: Bietet sich nun eine Einstiegschance?

Lieber Leser,

Münchner Rück hat in den vergangenen Wochen etwas an Strahlkraft eingebüßt. Die Aktie musste immerhin 3 % Rücksetzer binnen eines Monats hinnehmen, nachdem die Dividende ausgeschüttet worden war. Angesichts einer Dividendenrendite von annähernd 5 %, bleibt die Aktie jedoch für langfristig orientierte Anleger sehr interessant. Technische Analysten sind nicht ganz so optimistisch, weil bestimmte Signale nunmehr auf fallende Kurse hindeuten. Allerdings kann sich das Blatt schnell wenden, sodass vor allem mutige Investoren jetzt zugreifen dürften.

Münchner Rück: Formaler Abwärtstrend

Formal ist die Aktie der Münchner Rück sogar im Abwärtstrend. Die Trendpfeile zeigen in allen bedeutenden zeitlichen Dimensionen inzwischen abwärts. Die Kurse liegen unter dem jeweiligen Durchschnittskurs im 20-, 38-, 50-, 100- und 200-Tage-Vergleich. Dies wird aus technischer Sicht Impulse für fallende Notierungen liefern. Allerdings dürfte der Kampf um Aufwärtstrends noch nicht vorbei sein. Immerhin ist der jeweilige Abstand mit maximal 3 % sehr gering.

Gerade auf den langfristig wichtigen GD200 hat die Aktie nur 1 % Abstand. Deshalb ist ein schnelles Comeback möglich. Bis zum aktuellen 2-Jahres-Hoch bei 190,71 fehlen derzeit nur 9 %, argumentierten charttechnische Analysten. Hier wird die Zone um 170 Euro als Haltebereich interpretiert, der noch einen Aufwärtstrend garantiere.

Insgesamt ist die Aktie noch immer knapp im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.