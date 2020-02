Münchner Rück Aktie: Unternehmen gewinnt

Die Müncner Rück hat sich dem Stimmungsbild an den Aktienmärkten am Mittwoch nicht entziehen können. Es ging um etwa 1 % abwärts, womit sich der Abwärtstrend der vergangenen fünf Tage auf ein Minus von 10 % verlängerte. Dies sehen Analysten nach den jüngsten Daten allerdings nicht als gravierend an.

Gute Zahlen

Es geht dabei um die Zahlen für das Geschäftsjahr 2019, die ausnehmend



