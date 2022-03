Münchner Online-Marketing-Agentur macht eigenes Online-Marketing-Tool zugänglich

München (ots) -Die Münchner Online-Marketing-Agentur Online Solutions Group (OSG), hat ganz im Zeichen der Digitalisierung ihr Leistungsportfolio ausgebaut: Ab sofort stellt die OSG das eigene Online-Marketing-Tool (Performance Suite) allen Firmen zur Verfügung, das bis dato nur OSG-Kunden vorbehalten war. Seit 2012 entwickelt die OSG das Tool, das es Firmen ermöglicht, selbst gutes SEO und Online-Marketing machen zu können, ohne auf Agenturleistungen angewiesen zu sein. Die OSG ist damit eine der ersten Agenturen in Deutschland, die ihr Geschäftsmodell digitalisiert hat.Performance Suite: der digitale Berater fürs Online-MarketingDie Performance Suite ist so konzipiert, dass sie den Kunden als eine Art digitale Agentur bei ihren Online-Marketing-Maßnahmen hilft. Wie ein digitaler Berater hilft das Tool beispielsweise mit Live-Tipps bei der Planung, Erstellung und Erfolgsauswertung von Inhalten. "Mit der Performance Suite haben wir unser Geschäftsmodell als klassische Online-Marketing-Agentur, unser Wissen und unsere Erfahrung in unserem Tool digitalisiert und können so deutlich mehr Firmen helfen, als wir es über unser Team schaffen könnten", sagt Florian Müller, Gründer und Geschäftsführer der Online Solutions Group. Insgesamt umfasst die Performance Suite schon jetzt über 4000 Tipps und Erklärungstexte und ist in 20 Sprachen verfügbar.Die Leistungen der Performance Suite decken das gesamte Online-Marketing ab. So können Firmen via Performance Suite beispielsweise selbst SEO-optimierte Texte erstellen. Etwa 100 SEO-Checks prüfen den Text in Echtzeit und geben dem Anwender wertvolle Tipps. Parallel dazu gibt es eine umfangreiche Backlink-Suite, die den Linkaufbau vereinfacht. Bislang standen diese Funktionen nur dem eigenen Agentur-Team zur Verfügung. Ab jetzt kann jede Firma mit den gleichen Tools und Features wie die OSG-Experten selbst Links finden und aufbauen. Neben diesen beiden Bereichen deckt die Performance Suite auch Brand Protection, Security, über 15 APIs z.B. zu Google My Business, Google Search Console, Google Ads und vieles mehr ab.Wettbewerbsvorteile und mehr QualitätDie Leistungen und Konzepte der OSG greifen eng zusammen mit dem Tool. So sind die Konzepte und die Technologie dahinter perfekt aufeinander abgestimmt. Ergänzend dazu bietet die OSG optionales Consulting/Unterstützung für Kunden des Tools an. Florian Müller: "Als Agentur wissen wir, dass selbst das beste Tool häufig allein nicht reicht. Deshalb stellen wir auch weiterhin unser Agentur-Team zur Verfügung und helfen Kunden bei der Umsetzung, bieten Workshops und vieles mehr.Durch die Kombination aus Tool, Agentur und einem Inhouse-Team beim Kunden selbst ermöglichen wir wichtige Wettbewerbsvorteile." Laut Müller habe es die agentureigene Website "onlinesolutionsgroup.de" so beispielsweise zu einer der höchsten SEO-Sichtbarkeiten der Branche geschafft, was sich via Sistrix und Xovi einfach prüfen lasse. Florian Müller freut sich, "dass wir nicht mehr nur unserem Team dabei helfen, beste Qualität in maximaler Effizienz zu bieten, sondern auch Endkunden damit helfen können."Infos zur Performance Suite finden Sie unter https://www.performance-suite.io/ (Tool) und www.onlinesolutionsgroup.de (Agentur). Jede Firma kann sich gratis einen dauerhaft kostenlosen Free Account anlegen: https://osg-ps.de/free_registration/wizard.Pressekontakt:Florian MüllerOnline Solutions Group GmbHBürkleinstraße 1080538 MünchenTelefon: 089 / 552 766 - 0E-Mail: presse@online-solutions-group.deOriginal-Content von: Online Solutions Group GmbH, übermittelt durch news aktuell