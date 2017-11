München (ots) - An Heiligabend 1971 stürzte auf dem Weg von Limanach Pulcalla ein Passagierflugzeug über dem peruanischen Regenwaldab. Die einzige Überlebende: Juliane Kopeke. Die damalssiebzehnjährige Deutsche suchte 11 Tage nach Rettung.2009 schilderte die Biologin ihre Erlebnisse in einer TV-Talkshow.Die Münchner Literaturagentin und Inhaberin von Ariadne-BuchChristine Proske wurde dabei auf sie aufmerksam. Es war ihre Idee,aus dieser Geschichte ein Buch zu machen. Es kostete einigeÜberredung, doch schließlich stimmte Koepke dem Konzept zu, welchesProske als ihre Agentin dann erfolgreich auf dem deutschen Buchmarktauktionierte. 2011 erschien "Als ich vom Himmel fiel" im MalikVerlag, geschrieben von Juliane Koepcke mit Beate Rygiert. Das Buchplatzierte sich kurz nach Erscheinen mehrere Wochen auf Platz 1 derSpiegelbestsellerliste. Lizenzverkäufe in die USA, nachGroßbritannien, Frankreich und in viele andere Länder folgten.Produktionsfirmen aus der ganzen Welt meldeten sich bei Ariadne-Buch,um die Filmrechte zu optionieren."Nach mehr als zwei Jahren Verhandlungen und einer Auktionüberzeugte uns das Angebot von "Happily Ever After Films" ausHollywood", freut sich Christine Proske. "Das ist ein ganz besondererErfolg für Ariadne-Buch. Deutsche Bücher schaffen es höchst seltenbis nach Hollywood. Mit meiner Fokussierung auf wahre Geschichten vonstarken Frauen liege ich genau richtig, gerade im internationalenMarkt."Die Hauptrolle des Films mit dem englischen Titel "Girl Who FellFrom The Sky" übernimmt Sophie Turner, Darstellerin der Sansa Starkin der weltweit erfolgreichen Serie "Game of Thrones". Turner wirdden Film produzieren zusammen mit Lotus Entertainment und HappilyEver After Films. Buch und Regie Stan Brooks.Pressekontakt:Fortis PR, Andrea Melzer, a.melzer@fortispr.de, Tel. 089/452278-10Original-Content von: Ariadne-Buch, übermittelt durch news aktuell