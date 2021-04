Münchner Flughafen schließt eine Startbahn für Sanierung

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Münchner Flughafen schließt eine seiner beiden Start- und Landebahnen wegen anstehender Sanierungsarbeiten für drei Monate.



Während die Südbahn vom 1. Mai bis 31. Juli erneuert wird, sollen alle Flüge auf der Nordbahn starten und landen. Das teilte die Flughafengesellschaft am Montag mit.

Wegen der Corona-Pandemie gibt es auch am Münchner Flughafen seit einem Jahr sehr viel weniger Flüge, so dass die Sperrung einer Landebahn demnach keine Kapazitätsprobleme verursacht. Außerdem müssen die Bautrupps nicht nachts arbeiten. "Da die Arbeiten tagsüber stattfinden können, profitiert der Flughafen von einer erheblichen Verringerung der Kosten und einer Verkürzung der Reparaturzeit", hieß es in der Mitteilung.

Im ersten Quartal waren in München nur 14 000 Flugzeuge gestartet oder gelandet, 64 000 weniger als im Vorjahr./cho/DP/eas