Münchner BMW-Werksleiter übernimmt in Spartanburg

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Leiter des BMW -Stammwerks München, Robert Engelhorn, übernimmt im September die Leitung des weltweit größten BMW-Werks Spartanburg in den USA.



Der dortige Werksleiter Knudt Flor geht mit 61 Jahren in den Ruhestand.

Zu Engelhorns Nachfolger in München berief der BMW-Vorstand den Leiter des Mini-Werks in Oxford, Peter Weber. Er bringe seine Expertise aus dem Anlauf des vollelektrischen Mini Coopers in das Münchner Werk ein, wo ab Herbst der vollelektrische BMW i4 vom Band laufen werde, teilte das Unternehmen am Dienstag mit./rol/DP/mis