Münchens Amélie heißt Sandra! / Europapremiere des neuen Musicals DIE FABELHAFTE WELT DER AMÉLIE im Februar in Münchens WERK7 Theater!

München (ots) -Jung, sympathisch und etwas verrückt. Das ist Amélie Poulain, dieTitelfigur im neuen Musical DIE FABELHAFTE WELT DER AMÉLIE. Für die22jährige Sandra Leitner wird es die Rolle ihres Lebens! Sie spieltdie Amélie in der neuen Musicalproduktion, die am 14. Februar imMünchner WERK7 Theater Europapremiere feiert.Ab heute gibt es eine erste Kostprobe von Sandra als Amélie: Imneuen Musikvideo zum Song "Lebe Deinen Traum" aus DIE FABELHAFTE WELTDER AMÉLIE - DASM MUSICAL begeistert Sandra schon jetzt!Ihr München-Debüt hat Sandra bereits Anfang 2018 gefeiert. In FACKJU GÖHTE - DAS MUSICAL spielte sie Laura, die kleine Schwester vonLehrerin Lisi Schnabelstedt. Das WERK7 Theater wurde damit gleich zuihrem neuen Münchner Zuhause. Genau ein Jahr später darf Sandrawieder in das Werksviertel einziehen, denn dann beginnen die Probenfür DIE FABELHAFTE WELT DER AMÉLIE!Amélie Poulain ist für Sandra eine absolute Traumrolle: "AMÉLIEverzaubert! Auch mich! Der Zauber liegt in Amélie selbst. In ihrerfabelhaften Welt, in der sie lebt und die sie sich baut. Und in ihremfranzösischen Charme und ihrer kindlichen Naivität", so SandraLeitner. "Wir erzählen mit AMÉLIE ein modernes Märchen. Die Story voneiner starken, aber doch so verletzlichen Frau. AMÉLIE ist ein sehrweibliches, buntes Märchen, das in unserer heutigen berechenbaren undoft kalten Welt sehr, sehr gut tut. Frauen wie Männern!"DIE FABELHAFTE WELT DER AMÉLIE zählt zu den erfolgreichstenfranzösischen Filmen aller Zeiten und genießt bis heute Kultstatus.Audrey Tautou gelangte in der Rolle der Amélie zu Weltruhm. Der Filmwurde von Kritikern hoch gelobt, war für fünf Oscars nominiert undgewann den Europäischen Filmpreis sowie den französischen FilmpreisCésar.Mit dem neuen Musical DIE FABELHAFTE WELT DER AMÉLIE weht PariserLuft nach München, die Stimmung im Bistro, die Klänge der Stadt.Musik und Lieder des neuen Musicals flossen aus der Feder von DanielMessé. Sie werden eingerahmt von den bekannten und beliebten Melodiendes Komponisten und Musikers Yann Tiersen, der den Soundtrack zumFilm schrieb.DIE FABELHAFTE WELT DER AMÉLIE feiert am Valentinstag, Donnerstag,den 14. Februar 2019 Premiere im WERK7 Theater, Werksviertel-MitteMünchen. Informationen und Karten gibt es auf musicals.deWEITERE INFORMATIONEN ZU SANDRA LEITNER:Sandra Leitner wurde im März 1996 in Ehringhausen (bei Wetzlar)geboren und ist in Nordhessen aufgewachsen. An der Academy of StageArts im Taunus hat sie 2016 ihre Ausbildung zur Musicaldarstellerinund Schauspielerin abgeschlossen. Bevor sie Ende 2017 ihr erstesgroßes Engagement bei FACK JU GÖHTE - DAS MUSICAL in München begann,war sie u.a. schon zu sehen in Stücken wie "Die Dreigroschenoper","Hair", "Cabaret", "Aladdin", "Peter Pan" oder "Der zerbrocheneKrug".Erste Erfahrungen als Amélie hat Sandra bereits bei den Auditionsund einem Workshop sammeln können. Dabei hat sie schon eine wichtigeEntdeckung gemacht: "Als Amélie fühlte ich mich wirklich frei! Dasist etwas schwer zu beschreiben, aber die Freiheit der Rolle strahltsehr stark aus. Wie Amélie Herrin ihrer kleinen Welt im Montmartreist, bin ich die Herrin auf meiner Bühne, meiner kleinenMusical-Welt. Ob ich mir da auch all die Freiheiten von Amélie herausnehmen kann, werden wir sehen!"