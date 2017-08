Münchener wechseln ihren Internettarif doppelt so häufig wie Bielefelder (FOTO)

München (ots) -Highspeed-Internet: Wechsel des Anbieters nachMindestvertragslaufzeit spart bis zu 499 EuroMünchener sind DSL-Wechselmeister. Besonders viele Bewohner derbayerischen Landeshauptstadt suchten sich in den vergangenen zweiJahren einen neuen Internetanbieter. Im Vergleich zum Schnitt der 20größten deutschen Städte wechseln Münchener 32 Prozent häufiger ihrenInternetanbieter, zum letztplatzierten Bielefeld sogar doppelt sohäufig.*)Überdurchschnittlich oft suchen sich auch CHECK24-Kunden ausBerlin (+14 Prozent), Frankfurt a. M. (+9 Prozent) und Hannover (+8Prozent) einen neuen Internetprovider. Hamburger (-3 Prozent) liegenknapp unter dem Schnitt der 20 größten Städte.Bielefelder hingegen sind wenig wechselaffin. Sie liegen 34Prozent unter dem Durchschnitt. In Bochum ist die Bereitschaft zueinem Anbieterwechsel ähnlich gering (-33 Prozent).Anbieterwechsel spart bis zu 499 EuroEin Wechsel des Internetanbieters nach der 24-monatigenMindestvertragslaufzeit lohnt sich. Durch den Tarifwechsel zahlenVerbraucher für Highspeed-Internet (100 MBit/s) effektiv bis zu 499Euro weniger über die Laufzeit von zwei Jahren.Für Bestandskunden fallen ab dem dritten Vertragsjahr häufighöhere Kosten an. Innerhalb der ersten 24 Monate profitierenVerbraucher von Rabatten und Boni und zahlen dadurch einengünstigeren monatlichen Effektivpreis.*)Wechselaffinität berechnet als Index; Index 1 = Durchschnitt der20 größten deutschen Städte; Index je Stadt = Anteil der Stadt anDSL-Wechslern der 20 größten dt. Städte über CHECK24.de / AnteilStadt an Haushalten der 20 größten dt. Städte (Quellen:http://ots.de/H6dlO; http://ots.de/QFDM4; http://ots.de/simj2;https://anwendungen.bielefeld.de/BielefeldInteraktiv/;http://ots.de/SJ81H; http://ots.de/stNhI [22.08.2017]); Index <1 bzw.>1: Anteil DSL-Wechsler kleiner bzw. größer als Anteil Haushalte;Beispiel München: Index 1,32, d. h. Anteil DSL-Wechsler 32 Prozenthöher als im Schnitt der 20 größten dt. Städte. Datenbasis: alleDSL-Abschlüsse über CHECK24.de von August 2015 bis August 2017.Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell