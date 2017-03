Münchener Verein unter den TOP 3 der Makler-Champions

München (ots) - Mitte März haben das Versicherungsmagazingemeinsam mit Service Value zum siebten Mal hintereinander die"Makler-Champions" gekürt. 2.179 Makler wählten den Münchener Vereinin der Sparte "Kranken" zu den TOP 3 aller bewerteten Versicherer.Der Münchener Verein, der bereits im dritten Jahr in Folge von denMaklern Bestnoten erhielt, entwickelte sich in den letzten Jahrenkontinuierlich nach vorne und gehört nun zu den besten drei in dieserGruppe. Die befragten Makler berichteten über ihre Erfahrungen in dendrei Kategorien "Integration", "Befähigung" und "Zusatznutzen"."Integration" bedeutet hier, ob die zentralen Service- undTechnikleistungen des Versicherungsunternehmens mit den eigenenProzessen und Strukturen kompatibel sind. Die "Befähigung"beschreibt, inwieweit sich die Service- und Unterstützungsleistungendes Versicherers auf den eigenen Verkaufserfolg auswirken. DerBegriff "Zusatznutzen" bezieht sich auf den Mehrwert dieserLeistungen auf die Unternehmenstätigkeit des Maklers."Champion zu sein, ist ein Gefühl wie im Sport", freute sich IngoBuschmann, Vertriebsdirektor der Maklerorganisation der MünchenerVerein Versicherungsgruppe, der die Auszeichnung stellvertretend fürden Münchener Verein in Bonn entgegen nahm. "Wir gehören in derKrankenversicherung zu den allerbesten, das zeigt uns das Votum vonTausenden von Maklern. Das ist auch eine Wertschätzung undBestätigung unserer Arbeit sowie der Vertriebsstrategie und derstetigen Weiterentwicklung unserer Servicequalität", so Buschmann.Die Strategie des Münchener Verein, seit Jahren verstärkt aufKrankenzusatz- und Pflegezusatzversicherungen zu setzen, spiegeltsich in der Bewertung der Makler wider. So vertrauen vieleVertriebspartner seit Jahren beispielsweise der DeutschenPrivatPflege mit zwischenzeitlich über 200.000 abgeschlossenenTarifen. "Fast 21.500 Neukunden in der Krankenversicherung im Jahr2016 und ein Zuwachs von über 11 Prozent in derKrankenzusatzversicherung sprechen für sich", betonte Buschmann.Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeZentrale Unternehmenskoordination und PresseJohannes Schuster M. A.Pettenkoferstr. 1980336 MünchenTel: 089/51 52 1154Fax: 089/51 52 3154schuster.johannes@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: M?nchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell