Münchener Verein schließt Geschäftsjahr 2016 mit exzellentem Ergebnis ab

München (ots) - Die Münchener Verein Versicherungsgruppe hat imGeschäftsjahr 2016 ein ausgezeichnetes Jahresergebnis erzielt undkonnte die Eigenkapitalbasis der Gruppengesellschaften deutlichsteigern. Der Pflege- und Vorsorgespezialist erreichte ein Ergebnisnach Steuern in Höhe von insgesamt 99,6 Millionen Euro. Dasentspricht einer Steigerung von 5,1 Millionen Euro im Vergleich zumVorjahr. "Der konsequente Fokus auf unsere strategischenGeschäftsfelder wie beispielsweise Pflegezusatzversicherung undKrankenzusatzversicherungen spiegelt sich in diesem hervorragendenErgebnis wider", hob Dr. Rainer Reitzler, Vorstandsvorsitzender derMünchener Verein Versicherungsgruppe, hervor.Die Sparte Krankenversicherung hat eine Eigenkapitalquote von 33,8Prozent erreicht (2015: 23,7 Prozent). In Summe sind es 172,2Millionen Euro an Eigenkapital.Der Rohüberschuss in der Sparte Lebensversicherung ist von 10,4Millionen Euro (2015) auf 17,1 Millionen Euro in 2016 gestiegen. DasEigenkapital hat von 47,0 Millionen (2015) Euro auf 73,5 MillionenEuro zugenommen. Die Eigenkapitalquote lag bei 54,9 Prozent (2015:33,8 Prozent).Die Sparte Allgemeine Versicherung hat 2016 einen Jahresüberschussvon 3,1 Millionen Euro erzielt (2015: 1,8 Millionen Euro). DasEigenkapital stieg von 28,2 Millionen Euro (2015) auf 29,7 MillionenEuro in 2016. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 56,4 Prozent(2015: 55,5 Prozent).