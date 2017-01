Münchener Verein gewinnt 2016 über 20.000 Neukunden hinzu und steigert erneut Gesamtergebnis

München (ots) - Die Münchener Verein Versicherungsgruppe konnte imGeschäftsjahr 2016 in ihrer größten Sparte - der Krankenversicherung- 21.488 Neukunden gewinnen und kommt somit auf 317.225 versichertePersonen. Das entspricht einer Steigerung von 7,3 Prozent imVergleich zum Vorjahr. Noch stärker hat sich die Zahl derVersicherten mit einer Krankenzusatzversicherung entwickelt. Nacheiner Zunahme um 11,1 Prozent beinhaltet der Bestand jetzt 237.090Personen. In allen drei Sparten - Krankenversicherung,Lebensversicherung und Allgemeine Versicherung - konnte der MünchenerVerein 2016 sein Vertriebsergebnis insgesamt deutlich steigern. DerKapitalanlagenbestand erhöhte sich gruppenweit von 6,12 Mrd. auf 6,4Mrd. Euro. "Auch 2016 ist es dem Münchener Verein gelungen, seinestarke Position als Pflege- und Vorsorgeversicherer im Markt weiterauszubauen", betonte Dr. Rainer Reitzler, Vorstandsvorsitzender derMünchener Verein Versicherungsgruppe. "Gleichzeitig hat es sich alsrichtig erwiesen, den Münchener Verein weiterhin konsequent alsPartner des Handwerks auszurichten", so Reitzler.Die Sparte Allgemeine Versicherung hat 2016 ihr Vertriebsergebniskräftig um 16 Prozent erhöht und konnte ihre Beitragseinnahmen um 3,8Prozent auf 52,7 Millionen Euro steigern. Für Versicherungsfällewurden 37,8 Millionen Euro aufgewendet (2015: 35,5 Millionen Euro).Zu dem sehr erfreulichen Gesamt-Vertriebsergebnis haben aber auchdie Lebensversicherung mit einem Plus von 4,5 Prozent und dieKrankenversicherung mit einer Zunahme von 1,4 Prozent beigetragen.Die Lebensversicherung verzeichnete Beitragseinnahmen von 140Millionen Euro. Die Krankenversicherung konnte ihre Beitragseinnahmenum 2,0 Prozent auf 509 Millionen Euro aufstocken. Dabei ist diefinanzielle Situation der Sparte sehr robust: Mit einerEigenkapitalquote von 33,8 Prozent ist die Krankenversicherung desMünchener Verein im Markt an vorderster Position zu finden.Insgesamt zahlte der Münchener Verein an seine Kunden imvergangenen Geschäftsjahr 569,5 Millionen Euro aus (2015: 533,3Millionen Euro). "2017 wollen wir weiter mit Hochdruck an derFortsetzung unserer erfolgreichen Strategie arbeiten und erneut vieleneue Kooperationspartner von unserer Leistungsfähigkeit überzeugen.Zentrale Bestandteile dieser Strategie sind eine konsequenteDigitalisierung, gepaart mit unserer attraktiven Multikanalstrategieund innovativen Produkten", erklärt Reitzler weiter.Informationen zum Münchener VereinDer Ursprung der Versicherungsgruppe wurzelt in dergenossenschaftlichen Idee, eine wirtschaftlicheSelbsthilfeeinrichtung für das Handwerk und Gewerbe zu schaffen. DenAnfang machte die Gründung der Münchener Verein Krankenversicherunga.G. als Versicherungsanstalt des Bayerischen Gewerbebundes 1922.Heute ist der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit in den SpartenKrankenversicherung, Lebensversicherung und Allgemeine Versicherungaktiv. Aktuelle Auszeichnungen des Unternehmens sind der "DeutscheServicepreis 2016" sowie "Versicherer des Jahres 2016" des DeutschenInstituts für Servicequalität (DISQ).Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeZentrale Unternehmenskoordination und PresseJohannes Schuster M. A.Pettenkoferstr. 1980336 MünchenTel: 089/51 52 1154Fax: 089/51 52 3154schuster.johannes@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: M?nchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell