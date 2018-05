Münchener Verein fordert mehr Wertschätzung für Pflegekräfte und weist auf hohen Pflege-Eigenanteil hin

München (ots) - Im Zusammenhang mit dem Internationalen Tag derPflegenden, der am 12. Mai 2018 stattfindet, tritt die MünchenerVerein Versicherungsgruppe für mehr Akzeptanz der rund 1,4 Millionenin der Alten- und Krankenpflege tätigen Pflegenden ein und fordertdazu auf, die Leistungen der Pflegekräfte stärker zu würdigen.Gleichzeitig appelliert der Münchener Pflege- und Vorsorgespezialist,in einer immer älter werdenden Gesellschaft für einen möglichenPflegefall privat vorzusorgen.Aktuell gibt es in Deutschland rund 3,1 Millionen pflegebedürftigeMenschen. Rund acht bis zehn Millionen Menschen werden in dennächsten 15 Jahren erstmals Leistungen aus dem Pflegesystem inAnspruch nehmen. Um die Pflegebedürftigen menschenwürdig pflegen zukönnen, braucht Deutschland mehr Pflegekräfte. Der Fachkräftemangelin der Pflege erreicht jedoch bereits jetzt besorgniserregendeAusmaße: Nach Angaben der Bundesregierung sind bundesweit derzeitmindestens 36.000 Stellen unbesetzt. Die Situation verschärft sichdadurch, dass die Zahl privat oder beruflich Pflegender eher abnimmt."Die von der Bundesregierung geplanten 8.000 zusätzlichenFachkraftstellen für die medizinische Behandlungspflege werdenalleine nicht ausreichen, um die angespannte Pflegesituation zuentschärfen", sagt Dr. Rainer Reitzler, Vorstandsvorsitzender desMünchener Verein. "Auf der anderen Seite werden diePflegeheimbewohner gegenwärtig an mehreren Orten aufgrund derexplodierenden Kosten noch stärker zu Kasse gebeten. Denn die Trägerder Pflegeheime zahlen ihren Beschäftigten höhere Löhne und legen dieTarifsteigerungen auf die Heimbewohner voll um", erläutert Dr.Reitzler. "Das können wir insgesamt getrost als Lose-Lose-Situationbezeichnen."Nach eigenen Recherchen des Münchener Verein beträgt derdurchschnittliche monatliche Eigenanteil bei den Pflegeheimkosten1.800 EUR. Der Eigenanteil setzt sich zusammen aus dem sog.einrichtungseinheitlichen Eigenanteil (eeE) sowie weiteren Kosten fürUnterkunft, Verpflegung und Heiminvestitionen. Hinzu kommen für dieHeimbewohner noch weitere private Kosten wie beispielsweise fürZuzahlungen der Arznei- und Hilfsmittel, Telefon und Kleidung."Da die Pflege insgesamt immer teurer wird, müssen diePflegebedürftigen im stationären Bereich immer mehr aus eigenerTasche bezahlen. Die Folge ist, dass sich das Risiko der persönlichenfinanziellen Pflegelücke weiter vergrößert", betont Dr. Reitzler."Die gesetzliche Pflegeversicherung reicht bei Weitem nicht aus, umdie hohen Pflegekosten bezahlen zu können. Sie ist eineTeilversicherung, aber keine Vollversicherung. PrivatePflegezusatzversicherungen können hingegen helfen, dieEigenbeteiligung selbst zu finanzieren und sorgen für eine Pflegenach den eigenen Vorstellungen und Wünschen. Ein privaterPflegeschutz ist schlicht und einfach unverzichtbar", so Dr.Reitzler.Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeZentrale Unternehmenskoordination und PresseJohannes Schuster M. A.PressesprecherPettenkoferstr. 1980336 MünchenTel: 089/51 52 1154Fax: 089/51 52 3154schuster.johannes@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell