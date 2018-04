München (ots) - Die Münchener Verein Versicherungsgruppe hat eszum zweiten Mal hintereinander geschafft, im Rahmen der jährlichenStudie "Private Krankenversicherer" in der Teilkategorie"Serviceanalyse" für seinen Service via Telefon, E-Mail und Internetmit "sehr gut" bewertet zu werden. Das hat bisher kein anderesVersicherungsunternehmen erreicht. In der Punktebewertung konnte derMünchener Vorsorge- und Pflegespezialist auch den Abstand auf denzweitplatzierten Versicherer ausbauen.Das Deutsche Institut für Servicequalität (DISQ) hat im Auftragdes Nachrichtensenders n-tv in Kooperation mit dem RatingunternehmenFranke und Bornberg 20 private Krankenversicherer getestet. ImBereich Service zeigt die Branche den Ergebnissen des DISQ zufolgeSchwächen und habe sich mit der Gesamtnote "befriedigend" imVergleich zum Vorjahr verschlechtert: Die Wartezeiten am Telefonseien zu lange, die Bearbeitung der E-Mails zunehmend unzuverlässig.Die Auskünfte der Mitarbeiter seien oft unvollständig und enthieltenwenig individuelle Auskünfte."Die durchschnittliche Wartezeit am Telefon haben wir in denletzten sieben Jahren kontinuierlich nach unten geschraubt", erklärtdazu Rainer Breitmoser, der als Chief Customer Officer für denService des Münchener Verein zuständig ist. "Das DISQ erwartet eineWartezeit unter 20 Sekunden, sie lag im Branchenschnitt jedochdeutlich höher, zum Beispiel im Jahr 2017 bei 80 Sekunden. DieWartezeit bei telefonischen Anfragen beim Münchener Verein liegtindes stabil unter 15 Sekunden. E-Mails beantworten wir in der Regelin maximal einem Arbeitstag. Dabei legen wir, ebenso wie am Telefon,Wert auf eine fachkompetente, vollständige und individuelle Antwort.Dies gelingt nur mit effizienten Prozessen und hochqualifizierten undgut ausgebildeten Mitarbeitern im Service", so Breitmoser weiter."Dieses Ergebnis ist für uns eine erneute Bestätigung unserererfolgreichen strategischen Ausrichtung als Serviceversicherer", sagtDr. Martin Zsohar, Vorstandsmitglied des Münchener Verein. "Dass wirin dieser Studie nun schon seit 2013 durchgehend mit dem bestenService aller privaten Krankenversicherer bewertet werden, macht unsstolz und ist ein beeindruckender Beleg, dass es uns gelingt, unserZiel, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, auch in der täglichenPraxis des Versicherungsgeschäftes umzusetzen."Auch in den anderen beiden Bewertungsbereichen der Studie, imGesamtergebnis und in der Teilkategorie "Konditionenanalyse"(Produkte), hat der Münchener Verein zum wiederholten Mal dasQualitätsurteil "gut" behauptet.Das DISQ wendete zur Ermittlung der Testergebnisse 190 verdeckteTelefon-Tests und 190 Mystery-E-Mails an. Die Qualität derInternetauftritte der 20 getesteten Privaten Krankenversicherer wurdedurch geschulte Testnutzer und ausführliche Inhaltsanalysen geprüftund bestimmt. "Das DISQ schreibt zu diesem Thema, dass derInternetauftritt des Münchener Verein dank eines hohenInformationswertes überzeugt", stellt Dr. Zsohar heraus. "Auch dasist einer unserer Pluspunkte, die zu unserer sehr guten Bewertungbeigetragen hat."Weitere Informationen zur Studie:https://disq.de/2018/20180425-Private-Krankenversicherer.htmlPressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeZentrale Unternehmenskoordination und PresseJohannes Schuster M. A.PressesprecherPettenkoferstr. 1980336 MünchenTel: 089/51 52 1154Fax: 089/51 52 3154schuster.johannes@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell