Münchener Verein bringt auf ein neues Level

München (ots) -Die Münchener Verein Versicherungsgruppe hat ihre Deutsche Handwerker BerufsunfähigkeitsVersicherung an wichtigen Stellschrauben weiter verbessert. Das Produkt wird weiterhin in den zwei Produktvarianten "Premium" und "Aktiv" angeboten. Neu ist insbesondere die Wechsel-Option. Kunden, die mit der Aktiv-Variante einsteigen, können in den ersten drei Jahren auf den Premiumschutz ohne erneute Gesundheitsprüfung bis zum Alter mit 40 Jahren wechseln. Die Beitrags- und Versicherungsdauer sowie die Rentenhöhe bleiben dabei gleich."In unserem Jubiläumsjahr wollen wir unsere Deutsche Handwerker BerufsunfähigkeitsVersicherung noch besser, schneller und kundenfreundlicher präsentieren", betont Dr. Rainer Reitzler, CEO der Münchener Verein Versicherungsgruppe. "Die neue Deutsche Handwerker BerufsunfähigkeitsVersicherung steht in deutlich mehr als 150 handwerklichen und 150 nicht-handwerklichen Berufen auf Platz 1. Sie steht auch außerhalb des Handwerks allen Berufen offen. Insbesondere bei Berufen, die körperliche Tätigkeit erfordern sowie auch vielen sozialen und medizinischen Berufen ist die Deutsche Handwerker BerufsunfähigkeitsVersicherung sehr konkurrenzfähig. So nehmen wir in den Rankings beispielsweise bei Hebammen, Erziehern, Ergotherapeuten und Medizintechnikern den Spitzenrang ein."Unverändert bestehen bleiben der 10-prozentige Existenzgründerrabatt in den ersten drei Jahren und die Einmalleistung bei Arbeitsunfall. Die Versicherungsbedingungen wurden darüber hinaus in wesentlichen Punkten verbessert. Wenn ein Kunde berufsunfähig wird und die Berufsunfähigkeitsrente erhält, muss er nicht melden, wenn es ihm wieder besser geht. Die Prüfung ist alleinige Aufgabe des Münchener Verein. Auch die Bedingung bei Pflegebedürftigkeit hat sich verbessert: Die versicherte, pflegebedürftige Person gilt bereits bei einem von drei Kriterien als berufsunfähig.Noch mehr Unterstützung gibt es im Leistungsfall: Liegen alle erforderlichen Unterlagen vor, fällt die Leistungsentscheidung innerhalb von acht Arbeitstagen. Zudem bietet der Münchener Vorsorgespezialist allen Versicherten mit Premiumschutz ein zusätzliches Angebot zur Rehabilitation und Reintegration an. Ein medizinisch-berufskundlicher Beratungs- und Reintegrationsdienst berät als Kooperationspartner Versicherte und ihre Familien im Leistungsfall und begleitet sie auf Wunsch während des gesamten Reha-Prozesses. Des Weiteren kann die BU-Rente bei bestimmten Anlässen wie Heirat oder Geburt ohne erneute Gesundheitsprüfung erhöht werden. Das ist jetzt bis zu zwölf Monate nach Eintritt des Ereignisses möglich. Bei einer Beitragspause besteht vollständiger Versicherungsschutz, Stundungszinsen fallen weg."Eine leistungsstarke Arbeitskraftabsicherung in Form einer BU ist in der heutigen Berufswelt essenziell", unterstreicht Dr. Reitzler. "Nur, wenn aus gesundheitlichen Gründen eine BU nicht abgeschlossen werden kann, beispielsweise bei bestimmten Vorerkrankungen, sollte man über Alternativen nachdenken. Aber auch nur dann. Das Argument 'zu teuer' zählt nicht mehr, denn mit der Aktiv-Variante kann nun jeder günstig einen BU-Schutz erhalten und später in den Premium-Schutz wechseln".Ein Leistungsbeispiel aus der Praxis: Ein 29-jähriger selbstständiger Elektromechaniker wird nach einem Arbeitsunfall berufsunfähig. Er zahlt bei einem Eintrittsalter mit 25 Jahren 33,19 Euro monatlich. Die Aktiv-Variante der Deutschen Handwerker BerufsunfähigkeitsVersicherung leistet 1.000 Euro Monatsrente und 2.000 Euro nach dem Arbeitsunfall als Einmalzahlung.