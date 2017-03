Münchener Verein: Starker Partner des Handwerks auf der Internationalen Handwerksmesse in München

München (ots) - Unter dem Motto "Made in Germany. Das Original.Echt bei uns im Handwerk!" findet vom 8. bis 14. März 2017 in Münchendie Internationale Handwerksmesse (IHM) statt. Die Münchener VereinVersicherungsgruppe hat seit 95 Jahren Erfahrung als Versicherer desHandwerks und ist Partner der Arbeitsgemeinschaft der handwerklichenVersorgungswerke e. V. Als Experte für Versicherungen und Versorgungdes Handwerks ist der Münchener Verein erneut mit einem eigenenMessestand vertreten.Ein Schwerpunktthema des Münchener Vorsorge- undPflegespezialisten an seinem Messestand C3.166 in Halle C3 wird dieNotwendigkeit des privaten Pflegeschutzes sein. Denn auch mit denVerbesserungen des Pflegestärkungsgesetzes II (PSG II) können dieKosten für einen ambulanten Pflegedienst oder eine stationäre Pflegeweiterhin nur zum Teil abgedeckt werden. Im Pflegefall bestehtweiterhin eine finanzielle Pflegelücke. Um diese Lücke zu schließen,ist ein privater Pflegeschutz wichtiger denn je. Der Münchener Vereininformiert am Messestand insbesondere Handwerker über dieMöglichkeiten der Deutschen PrivatPflege für eine individuelleVorsorge. Aber auch Nicht-Handwerker werden zu Vorsorgethemenberaten.Auch das Gewinnspiel des Münchener Verein dreht sich um diePflege. Als Hauptpreis verlost der Versicherer ein E-Bike im Wert von2.600 Euro.Die IHM - die Leitmesse des Handwerks - hat von Mittwoch bisDienstag von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet.Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeZentrale Unternehmenskoordination und PresseJohannes Schuster M. A.Pettenkoferstr. 1980336 MünchenTel: 089/51 52 1154Fax: 089/51 52 3154schuster.johannes@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: M?nchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell