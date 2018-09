Münchener Verein: Starker Anstieg in der bAV-Produktion / Münchener Handwerkversicherer unterstützt Betriebsrentenpolitik im Bereich Niedrigverdiener - es geht auch ohne Nahles-Rente

München (ots) - Die Münchener Verein Versicherungsgruppe kann diepositiven Erwartungen hinsichtlich vertrieblicher Impulse für diebetriebliche Altersversorgung (bAV) aufgrund des Anfang 2018 in Kraftgetretenen Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG) bestätigen. DerMünchener Vorsorge- und Pflegespezialist hat in den ersten achtMonaten 2018 eine Steigerung der bAV-Produktion von fast 87 Prozentim Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielt. Insbesondere in seinerKernzielgruppe, dem Handwerk, spricht der Münchener Verein von einemBoom.Ursächlich für das deutliche Plus im Neugeschäft der MünchenerVerein Leben sind neben der bAV als Hauptzugpferd auch diefondsgebundene Rentenversicherung. Während die Beitragssumme desNeugeschäfts aller Lebensversicherer im ersten Halbjahr 2018 imVergleich zum Vorjahr nur um 4,3 Prozent anstieg, konnte derMünchener Verein im bisher laufenden Jahr 2018 ein Plus imLV-Neugeschäft von 64 Prozent erreichen."Ob sich das Sozialpartnermodell, also die eigentlicheNahles-Rente, im Rahmen des neuen Betriebsrentenstärkungsgesetzesdurchsetzt, halte ich allerdings für äußerst fraglich", betont Dr.Rainer Reitzler, Vorstandsvorsitzender der Münchener VereinVersicherungsgruppe. "Dieses Konstrukt, bei dem sich Arbeitgeber undGewerkschaften auf tariflicher Basis auf eine reine Beitragszusageeinigen sollen, wird zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgungnicht benötigt. Für die Mitarbeiter in den Betrieben gleicht dieNahles-Rente einem Glücksspiel, denn der Arbeitgeber haftet nicht fürdie Höhe der Leistung und es gibt keine Garantien. Acht Monate nachInkrafttreten des Gesetzes ist noch kein einziges Sozialpartnermodellabgeschlossen worden. Die Arbeitnehmer wollen Garantien für ihreBetriebsrenten und Sicherheit haben", so der CEO des Münchener Vereinweiter.Die Fördermöglichkeiten außerhalb der Nahles-Rente begrüßt Dr.Reitzler: "Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels sind fürkleinere Betriebe insbesondere der Arbeitgeberzuschuss zurEntgeltumwandlung und die Förderung für Geringverdiener als sehrpositiv zu bewerten. Sie setzen deutliche Impulse zur Stärkung derbetrieblichen Altersversorgung. Unsere bAV-Strategie ist zudem klarauf den Bedarf unserer Zielgruppe ausgerichtet, das kommt beim Kundenan und spiegelt sich in den hervorragenden Produktionszahlen wider."Der Münchener Verein unterstützt als traditioneller undverlässlicher Partner des Handwerks Handwerksbetriebe bei derEinrichtung und Änderung der Betriebsrente. Er übernimmt für dieBetriebe alle Aufgaben rund um die Vorsorge. Dabei bietet derMünchener Verein drei Durchführungswege an: Direktversicherung,Unterstützungskasse und Pensionszusage. Die Aus- und Weiterbildungfür die bAV-Beratung hat beim Münchener Verein einen hohenStellenwert. Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH hat dieBeratung des Münchener Verein in der bAV geprüft und ausgezeichnet.Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeZentrale Unternehmenskoordination und PresseJohannes Schuster M. A.PressesprecherPettenkoferstr. 1980336 MünchenTel: 089/51 52 1154Fax: 089/51 52 3154schuster.johannes@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell