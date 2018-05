Münchener Verein mit Solvency II-Quoten erneut auf hohem Niveau - Quote in der Lebensversicherung deutlich verbessert

München (ots) - Die Münchener Verein Versicherungsgruppe verfügtauch im zweiten Solvency II-Jahr in ihren drei Spartengesellschaftenüber mehr als ausreichend Kapital und Eigenmittel, um dieVerpflichtungen für ihre versicherten Kunden in einem Risikoszenario,das statistisch betrachtet nur einmal in 200 Jahren auftritt,einhalten zu können.Die Sparte Lebensversicherung konnte ihre Bedeckungsquote unterBerücksichtigung der Übergangsmaßnahme (Rückstellungstransitional)und der Volatilitätsanpassung von 320,5 Prozent (31.12.2016) auf411,8 Prozent (31.12.2017) merklich steigern. Ohne dieÜbergangsmaßnahme (Rückstellungstransitional) hat die Sparte eineQuote von 125,8 Prozent erreicht.Die Bedeckungsquote der Sparte Allgemeine Versicherung bewegtesich zum Jahresende 2017 nahezu auf dem gleichen Niveau wie ein Jahrzuvor und erzielte 326 Prozent.Die Sparte Krankenversicherung erreichte zum 31.12.2017 eine Quotevon 762,3 Prozent und liegt damit weit über der durchschnittlichenBedeckungsquote der Branche von 432 Prozent zum Jahresende 2016."In allen drei Sparten hat der Münchener Verein robuste undtragfähige Solvency II-Puffer für mögliche Negativereignisse in einemZeitraum von 200 Jahren", betont Dr. Rainer Reitzler,Vorstandsvorsitzender der Münchener Verein Versicherungsgruppe. "Inder Lebensversicherung werden wir auch künftig noch Garantieprodukteanbieten, jedoch auch einen stärkeren Fokus auf unser strategischesGeschäftsfeld 'Fondsgebundene Rentenversicherung' legen", so Dr.Reitzler.Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeZentrale Unternehmenskoordination und PresseJohannes Schuster M. A.PressesprecherPettenkoferstr. 1980336 MünchenTel: 089/51 52 1154Fax: 089/51 52 3154schuster.johannes@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell