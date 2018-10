Münchener Verein: Neuer besonders günstiger KV-Volltarif für alle Handwerker/innen und Selbstständigen (FOTO)

München (ots) -"Master Care", so der Name der neuen privaten Vollversicherung derMünchener Verein Versicherungsgruppe, richtet sich insbesondere analle selbstständigen Handwerksmeisterinnen und -meister sowieSelbstständige, die einen hochwertigen Rundum-Schutz mit bezahlbarenBeiträgen suchen."Master Care zeichnet sich durch folgende wesentliche Leistungenaus", erläutert Dr. Rainer Reitzler, Vorsitzender des Vorstandes derMünchener Verein Versicherungsgruppe. "Der Tarif hat ein sehr gutesPreis-Leistungs-Verhältnis, er umfasst freie Arztwahl,Zweibett-Zimmer und Chefarztbehandlung sowie hochwertigeZahnersatzleistungen.""Als traditioneller und verlässlicher Partner von Selbstständigenund Handwerkern haben wir unsere Klientel vor dem Produktdesign desMaster Care genau gefragt, was sie von einer privatenKrankenversicherung erwarten", führt Dr. Reitzler weiter aus. "Diewichtigsten Wünsche waren: Die Beiträge müssen günstiger sein als inder GKV, die Leistung muss höher sein als in der GKV und der Beitragsollte auch in der Rente noch bezahlbar sein. All das hat derMünchener Verein in Master Care berücksichtigt." Mit dem Tarif"Altersbeitragsentlastung" kann zusätzlich für günstige Beiträge imRentenalter gesorgt werden.Neu ist ein Arzt-Termin-Service, mit dessen Hilfe der Versicherteschnell einen Facharzttermin erhält. Ein externer Kooperationspartnerdes Münchener Verein recherchiert für die Versicherten bis zu dreiFachärzte oder Psychotherapeuten und vereinbart auf Wunsch einenTermin. Neu ist auch ein schneller Zugang zu Spezialisten: Bei derSuche nach einem Spezialisten, beispielsweise einem Experten fürHandchirurgie, hilft den Versicherten der gleiche externe Partner.Ein Team recherchiert, welcher Spezialist am besten geeignet ist undvereinbart auf Wunsch einen Termin.Parallel zum Versicherungsschutz gibt es auch weitere kostenfreieGesundheitsservices, die vor allem für Selbstständige und Handwerkerwichtig sind: Wenn der Versicherte eine zweite Meinung zu einerBehandlung oder Operation einholen möchte, wird er professionellberaten. Bei Erkrankungen des Knie- oder Hüftgelenks sowie beiSchlaganfall werden die Master Care-Versicherten und deren Angehörigeauch von speziell geschulten Patientenbegleitern (Casemanager)unterstützt.Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeZentrale Unternehmenskoordination und PresseJohannes Schuster M. A.PressesprecherPettenkoferstr. 1980336 MünchenTel: 089/51 52 1154Fax: 089/51 52 3154schuster.johannes@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell