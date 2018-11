Münchener Verein: Maklervertrieb unter neuer Leitung (FOTO)

München (ots) -Joachim Rahn wird ab 1. Dezember 2018 den bundesweitenMaklervertrieb der Münchener Verein Versicherungsgruppe leiten. Der47-jährige gebürtige Münchner kommt von der SüddeutschenKrankenversicherung. Zuletzt war er dort als Gesamtprojektleiter fürdie Umsetzung der Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD (InsuranceDistribution Directive) verantwortlich. Vorher leitete er an gleicherStelle den Maklervertrieb.Joachim Rahn ist Diplom-Volkswirt und seit über 20 Jahren in derAssekuranz tätig. Nach seinem Studium an derRuprecht-Karls-Universität Heidelberg stieg er bei der AllianzLebensversicherungs-AG ein. Nach zehn Jahren machte er sich 2007 alsFinanz- und Versicherungsmakler selbstständig, ehe er 2012 bei derSüddeutschen Kranken- und Lebensversicherung seine beruflicheLaufbahn fortsetzte.In seiner neuen Position wird er in enger Zusammenarbeit mit denGebietsdirektoren und Vertriebsleitern des Münchener Vorsorge- undPflegespezialisten den Kontakt zu über 6.000 Vertriebspartnern inDeutschland vertiefen und ausbauen. "Ich freue mich sehr auf dieseneue Aufgabe beim Münchner Verein. Wir leben in einer spannenden Zeitfür die Versicherungswirtschaft, insbesondere auch für den Vertrieb.Mein Ziel ist es deshalb, den Maklervertrieb des Münchener Vereinstrategisch so weiterzuentwickeln, dass unser Geschäft mitunabhängigen Vermittlern in den kommenden Jahren kontinuierlich unddauerhaft wächst", betont Joachim Rahn. "Dabei lege ich trotz allernotwendiger fortschreitender Digitalisierung großen Wert auf eineintensive Beziehungs- und Kontaktpflege zu allen Maklern undVertriebspartnern."Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeZentrale Unternehmenskoordination und PresseJohannes Schuster M. A.PressesprecherPettenkoferstr. 1980336 MünchenTel: 089/51 52 1154Fax: 089/51 52 3154schuster.johannes@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell