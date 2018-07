Münchener Verein im Geschäftsjahr 2017 mit ausgezeichnetem Ergebnis

München (ots) - Die Münchener Verein Versicherungsgruppe hat imGeschäftsjahr 2017 mit 103,1 Millionen Euro (2016: 99,6 MillionenEuro) ein sehr gutes Ergebnis erzielt und konnte ihreBeitragseinnahmen um 2,9 Prozent auf 723,5 Millionen Euro (2016: 702Millionen Euro) steigern. Das Eigenkapital des Münchener Vorsorge-und Pflegespezialisten ist im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 Prozentauf 286,2 Millionen Euro angewachsen. Seine Kapitalanlagen konnte derMünchener Verein um 4,0 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro ausbauen. DieBruttoaufwendungen für Versicherungsfälle beliefen sich auf 564,8Millionen Euro (2016: 578,3 Millionen Euro)."Unser strategisches Geschäftsfeld der fondsgebundenenRentenversicherung hat die Steigerung des Neugeschäfts mit einemNeugeschäftsplus von über 33 Prozent unvermindert fortgesetzt",erläutert Dr. Rainer Reitzler, Vorstandsvorsitzender des MünchenerVerein. "Mit einem Anteil von über 50 Prozent am gesamten Neugeschäftin der Lebensversicherung hat unser Geschäftsfeld betrieblicheAltersversorgung maßgeblich zur positiven Entwicklung dieser Spartebeigetragen. Ursächlich für das Beitragsplus in der AllgemeinenVersicherung war in erster Linie das Geschäftsfeld Gewerbe, in demwir mit der Betriebshaftpflichtversicherung mit über 41 Prozent diehöchste Steigerung verzeichnen konnten", so Dr. Reitzler weiter."Hier hat sich zum wiederholten Male unsere konsequente Ausrichtungan den besonderen Anforderungen des Handwerks ausgezahlt."Die Beitragseinnahmen der Krankenversicherung stiegen im Vergleichzum Vorjahr um 3,2 Prozent auf 526,3 Millionen Euro. In derergänzenden Pflegezusatzversicherung war abermals ein starker Anstiegvon 9,8 Prozent auf 41,1 Millionen Euro (2016: 37,4 Millionen Euro)zu verzeichnen. Der gesamte Versichertenbestand wuchs um 3,7 Prozentauf 325.631 natürlich versicherte Personen. Die Leistungsauszahlungeneinschließlich der Schadenregulierungskosten lagen mit 386,6Millionen Euro 2,4 Prozent über dem Vorjahr. Das Eigenkapital wuchsbei einer Eigenkapitalquote von 34,1 Prozent auf 179,2 Millionen Euro(2016: 172,2 Millionen Euro).Die Lebensversicherung verzeichnete Beitragseinnahmen in Höhe von143,0 Millionen Euro (+ 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). DieNetto-Leistungsaufwendungen für die Kunden beliefen sich auf 153,3Millionen Euro, das sind 11,5 Prozent weniger als im Vorjahr. DasEigenkapital stieg bei einer Eigenkapitalquote von 59,9 Prozent auf76,5 Millionen Euro (2016: 73,5 Millionen Euro).Die Allgemeine Versicherung hat ihre Beitragseinnahmen um 2,9Prozent auf 54,2 Millionen Euro gesteigert. Der Grund liegt unteranderem im Zuwachs der Kraftfahrt- und Sachversicherung. DieSchadenaufwendungen stiegen auf 40,4 Millionen Euro an. Die Spartehat einen Jahresüberschuss von 2,3 Millionen Euro (2016: 3,1Millionen Euro) erzielt. Bei einer Eigenkapitalquote von 56,2 Prozenterreichte die Allgemeine Versicherung ein Eigenkapital von 30,5Millionen Euro (2016: 29,7 Millionen Euro)."Wir setzen unsere strategische Ausrichtung bereits mit Blick aufunser 100-jähriges Jubiläum im Jahr 2022 konzentriert fort. Einezentrale Rolle spielen dabei die speziellen Anforderungen desHandwerks und weitere innovative Produkte", unterstreicht Dr. RainerReitzler. "Ganz im Sinne unserer Kunden werden wir auch den Gradunserer Digitalisierung und unseren zahlreich ausgezeichneten Serviceweiterentwickeln."Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeZentrale Unternehmenskoordination und PresseJohannes Schuster M. A.PressesprecherPettenkoferstr. 1980336 MünchenTel: 089/51 52 1154Fax: 089/51 52 3154schuster.johannes@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell