Münchener Verein: Dr. Ulrich Seubert verantwortet Produktmanagement und Marketing

München (ots) -Dr. Ulrich Seubert übernimmt zum 1. Juli 2022 die Leitung des Fachbereichs Produktmanagement und Marketing der Münchener Verein Versicherungsgruppe. Der 37-jährige gebürtige Würzburger war zuvor Leiter der Abteilung Zentrale Unternehmenskoordination und Presse. Dr. Ulrich Seubert löst Michael W. Matz ab, der sich nun ganz auf seine Aufgabe als Vertriebsdirektor des sich rasant entwickelnden Vertriebsweges Banken und Honorarvermittler konzentriert.Dr. Ulrich Seubert hat an der Universität Mannheim und in North Carolina Betriebswirtschaftslehre studiert. Er promovierte zum Thema "Hypothekenfinanzierung von Privathaushalten". Nach seiner Zeit als akademischer Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bankbetriebslehre an der Universität Mannheim stieg Dr. Seubert bei der Unternehmensberatung McKinsey & Company ein. In dieser Position arbeitete er zuletzt als Engagement Manager auf Projekten bei Versicherungen und Banken mit Einsatzorten in Europa und den USA. Dr. Seubert war Mitglied der European Insurance Practice und der Strategy & Corporate Finance Practice bei McKinsey. Anschließend wechselte er als Senior Project Manager zur Interhyp AG, München. Im September 2020 ging er als Abteilungsleiter zum Münchener Verein.In seiner neuen Funktion ist Dr. Ulrich Seubert verantwortlich für die Bereiche Produktentwicklung, Marketing, Kommunikation und Vertriebsschulung des Münchener Vorsorgespezialisten. Er berichtet an Dr. Rainer Reitzler, CEO der Münchener Verein Versicherungsgruppe."Wir sind uns sicher, dass wir den Staffelstab für die Leitung unseres Fachbereichs intern an den richtigen Experten weitergegeben haben", betont Dr. Rainer Reitzler. "Herr Dr. Seubert hat erstklassige Führungsqualitäten und exzellente Kenntnisse und Erfahrungen im Versicherungsbereich. Das ist zu Beginn des zweiten Jahrhunderts unserer Unternehmensgeschichte eminent wichtig. Gleichzeitig möchte ich mich bei Michael W. Matz für seinen fünfjährigen Einsatz als Fachbereichsleiter bedanken, der den Münchener Verein deutlich vorangebracht hat.""Die Transparenz im Versicherungsmarkt erhöht sich laufend. Deshalb müssen unsere Produkte einen klaren Mehrwert liefern und ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen", unterstreicht Dr. Ulrich Seubert. "Als Versicherungsverein muss sich der Münchener Verein nur an den Interessen seiner Kunden orientieren. Daher freut es mich sehr, jetzt unmittelbar an der Entwicklung neuer Produkte und ihrer Markteinführung in Abstimmung mit unseren Vertrieben und den Fachabteilungen beteiligt zu sein. Auch die Kommunikation für unsere Produkte in den Print- und Onlinemedien und Social-Media-Kanälen auf die verschiedenen Vertriebswege auszurichten, um damit die Positionierung und den Verkauf unserer Produkte zu unterstützen, finde ich eine äußerst spannende Kernaufgabe. Es ist mein Ziel, gemeinsam mit meinem starken Team den Münchener Verein auf einem ertragreichen Wachstumspfad zu halten und so den Grundstein für weitere 100 erfolgreiche Jahre zu legen."