München (ots) - Bei jungen Männern hat sie nur die Größe einerKastanie, bei älteren Herren ist sie pfirsichgroß: Die Prostata liegtzwischen Blase und Beckenbodenmuskulatur. Mit zunehmendem Alter machtsie Probleme, denn ihr Wachstum verengt die Harnröhre, die mittendurch sie hindurchführt. Die Prostata zu ignorieren, kann fataleFolgen haben: Denn von ihr geht eine hohe Krebsgefahr aus. DieMünchener Verein Versicherungsgruppe rät anlässlich des seit 2005 voneuropäischen Urologen- und Patientenverbänden initiierten jährlichenEuropäischen Prostata-Tages, Früherkennungsuntersuchungen regelmäßigin Anspruch zu nehmen.Die Bezeichnung "Prostata" leitet sich vom altgriechischen Begrifffür Vorsteher ab: Wird die Harnröhre von außen in Richtung Harnblasebetrachtet, steht die Prostata wie ein "Türsteher" vor ihr. Deraktuellen S3-Leitlinie zur Früherkennung, Diagnose und Therapie derverschiedenen Stadien des Prostatakarzinoms zufolge, wird bei etwa 17von 100 Männern über fünfzig heute Prostatakrebs festgestellt, etwa 3von 100 sterben daran. Mit zunehmendem Alter steigt dieWahrscheinlichkeit, an Prostatakrebs zu erkranken. DasProstatakarzinom (PCa) ist in Deutschland mit 25,4 Prozent allerdiagnostizierten Krebserkrankungen die häufigste Krebserkrankung desMannes. Das Robert-Koch-Institut prognostiziert für das Jahr 201860.700 Neuerkrankungen. Derzeit lebt in Deutschland mindestens einehalbe Million Männer mit der Diagnose Prostatakrebs. Wird er jedochfrüh erkannt, sind Lebenserwartung und Prognose gut.Ein Prostatakarzinom entsteht, wenn Zellen der Prostata anfangen,sich unkontrolliert zu vermehren. Zu Beginn verursacht das so gut wiekeine Beschwerden. Erst wenn der Tumor größer wird, treten Symptomeauf wie Probleme beim Wasserlassen oder Blut im Urin. Oft kann dieBlase nicht vollständig entleert werden. Das Prostatakarzinom ist einbösartiger Krebs, wächst aber in der Regel langsam. AlsRisikofaktoren gelten insbesondere das fortgeschrittene Alter und diegenetische Veranlagung. "Das Risiko für unter 40-Jährige, an einemProstata-Karzinom zu erkranken, geht gegen null", erklärt Dr. JoachimSeitz, Gesellschaftsarzt im Medizinischen Kompetenzcenter derMünchener Verein Versicherungsgruppe. "Bei bereits jedoch 30 Prozentder 50-Jährigen kann ein Prostata-Karzinom ohne typische Beschwerdenfestgestellt werden. Ab 50 steigt das Risiko maximal an. Ab diesemAlter ist die jährliche Vorsorgeuntersuchung daher enorm wichtig",betont Dr. Seitz."Für die Diagnose empfiehlt die S3-Leitlinie vorrangig vierUntersuchungsmethoden", erläutert Dr. Seitz. "Die Tastuntersuchung,der PSA-Wert mittels Bluttest, die transrektaleUltraschalluntersuchung sowie die Gewebeentnahme. Einen Anspruch aufdie Tastuntersuchung haben in Deutschland einmal jährlich allegesetzlich krankenversicherten Männer ab 45 Jahren. Der PSA-Test wirdvon gesetzlichen Kassen in der Regel jedoch nicht bezahlt."PSA (prostataspezifisches Antigen) ist ein Eiweiß, das nur dieProstata bildet. Bei Prostatakrebs steigt der PSA-Wert stark an. "Beider Deutschen KrebsVersicherung, eine private Zusatzversicherung desMünchener Verein, ist im Baustein 'Vorsorgemaßnahmen' unter anderemder PSA-Test enthalten", erläutert Rodrigo Perez, Fachbereichsleiterder Krankenversicherung Leistung des Münchener Verein. "Mit derDeutschen KrebsVersicherung können gezielt Lücken der GKV-Leistungengeschlossen werden. Hierfür bieten wir zwei aufeinander abgestimmteGesundheitsbausteine an, die Krebsvorsorge und Früherkennung sowiedie finanzielle Soforthilfe. Der Vorsorgetarif schließt dabeigrundsätzlich alle Untersuchungen der großen Krebsvorsorge für Männerein."Weitere Informationen rund um das Thema Prostata sind auf demGesundheitsportal des Münchener Verein unterwww.muenchener-verein.gesundheitsportal-privat.de zu finden.