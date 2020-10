Das Münchener Unternehmen Havtorn startet mit einem einzigartigen Konzept zum Thema Führungskräfte / Vermittlung, Coaching und Beratung von Executives

München (ots) - Bisher mussten Unternehmen bei einem Personalberater anrufen, wenn sie Mitarbeiter gesucht haben. Sie mussten sich an eine Coaching Agentur wenden, wenn sie das Personal weiterentwickeln wollten, und sie mussten eine Unternehmensberatung beauftragen, wenn sie Lösungen zum Thema Leadership und Organisation brauchten.Der bundesweit tätige Anbieter Havtorn - About Executives bündelt ab sofort die Dienstleistungen Personalberatung, Führungskräfte- und Executive Coaching, Leadership Consulting sowie Cross-Mentoring. Damit bietet er seinen Kunden eine One-Stop-Solution bei allen Fragestellungen zum Thema Führungskräfte an."Bei meiner Tätigkeit als Personalberater haben mich Unternehmen oft gefragt, ob ich ihre Führungskräfte nicht auch coachen könne, anstatt sie einfach nur zu suchen" so Kai Thiele, der Gründer von Havtorn. "Meine Kunden wussten, dass ich nicht nur einer der Personalberater des Bundesverbands Deutscher Unternehmensberater (BDU) bin, sondern auch langjähriger Unternehmer, Executive Coach und Leadership Consultant. "Es waren unsere Personalberatungsmandanten, die mich auf die Idee gebracht haben, alle Services in einem Unternehmen zusammen zu fassen. Die Idee für Havtorn - About Executives war geboren", so Thiele.Für die unterschiedlichen Projekte der Kunden von Havtorn wird jeweils ein leistungsstarkes, interdisziplinäres Team von Beratern oder Coaches individuell zusammengestellt. Jeder ein ausgewählter Experte seines Fachs. Im Bereich Coaching wendet sich Havtorn nicht nur an Organisationen sondern arbeitet auch mit ambitionierten Privatpersonen zusammen.Havtorn - About Executives hat seinen Hauptsitz im Münchener Lehel und bedient Auftraggeber in ganz Deutschland. Weitere Informationen unter www.havtorn.de (http://www.havtorn.de)Pressekontakt:Havtorn - About ExecutivesSophia RistersSt.-Anna-Platz 280538 Münchensr@havtorn.de+49 89 45228580Original-Content von: Havtorn - About Executives, übermittelt durch news aktuell