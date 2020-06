Münchener Rückversicherung-Aktie (Munich Re): Lohnt sich diese Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

In einem freundlichen Marktumfeld hat sich die Aktie der Münchener Rückversicherung (Munich Re) am ersten Handelstag nach Pfingsten deutlich nach oben geschoben. An der elektronischen Wertpapierbörse Xetra verbesserte sich der Kurs um 5,72 Prozent und stieg auf 216,30 Euro. Damit rückt das nach dem Corona-Crash erreichte Verlaufshoch von Ende April bei 221,70 Euro wieder in greifbare Nähe. Bis zum Vorkrisenniveau bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



